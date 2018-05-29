加油慢一步與千萬擦身而過 「發票差1碼」網友同情

加油慢一步與千萬擦身而過 「發票差1碼」網友同情(圖翻攝自/爆廢公社)

友善列印
/綜合報導

台灣不少人有搜集發票的習慣，就是希望在對獎日當天，能中得千萬獎金。一名網友在臉書表示，日前對發票時，發現僅差一個數字，讓他與1千萬擦身而過，更嘔氣的在臉書PO照證明，不少網友感嘆「不是你的，始終不是你的」。

該張發票號碼為1234212「7」，有趣的是，竟與該期開出的特別獎號1234212「6」，僅差一號之差(圖翻攝自/爆廢公社) 該張發票號碼為1234212「7」，有趣的是，竟與該期開出的特別獎號1234212「6」，僅差一號之差(圖翻攝自/爆廢公社)

一名網友在《爆廢公社》附上一張3、4月統一發票，照片中該張發票是他在板橋中油埔墘加油站，花了100元加油時拿到的，而該張發票號碼為1234212「7」，有趣的是，竟與該期開出的特別獎號1234212「6」，僅差一號之差，他就可以獲得1千萬的獎金，他崩潰的表示「前面加油那個出來…我保證不打死你！」。

該張發票號碼為1234212「7」，有趣的是，竟與該期開出的特別獎號1234212「6」，僅差一號之差(圖翻攝自/爆廢公社) 該張發票號碼為1234212「7」，有趣的是，竟與該期開出的特別獎號1234212「6」，僅差一號之差(圖翻攝自/爆廢公社)

許多網友則笑的表示「天堂與地獄」、「這就是命啊！」、「不是你的，始終不是你的」、「趕快去調監視器，然後準備好搶劫計畫！」、「我寧願不要這張發票」、「我是差一號中200，你是差一號中1000萬，我平衡了」、「1千萬從你旁邊輕輕飄過…惜惜」。

還有人安慰的表示「前一個可能更幹，跪在地上痛哭。早知道不打統編了」、「說不定那張放進洗衣機洗了」，也有人分享自身經歷「我小時候真的有發生過被阿桑插隊，結果20萬飛了，當年我才12歲~我幼小的心靈被傷害了」、「我也遇過這種事耶！我老媽竟然回我說『你怎麼不騎快一點』」。

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