迎娶遇到最甜蜜「物理考題」 研究員新郎緊張到手抖忘公式

2018年05月29日 14:20 邱柏玟

結婚迎娶時，新娘和伴娘團總會祭出各種關卡，考驗新郎的真心。最近大陸安徽省有一名新娘高中時物理考過28分，但自己卻要嫁一名物理學研究員，於是在迎娶時出了一題最甜蜜「高中物理題」；沒想到新娘的表妹事後表示，題目不難，新郎解題時手抖之外，連最基本的公式都差點忘了。

據《梨視頻》報導，日前安徽省合肥市有一對新人辦喜事，新娘一臉喜悅地提到自己求學階段時，理科非常差，高中一年級的物理甚至只考了28分，因此她特別欣賞理科成績好的人，而新郎正好就是一名物理學研究員；但新娘決定在迎娶時出一題物理考題，對方要解出正確答案才能把她娶回家。

新娘出得物理考題，讓網友看了覺得超甜蜜。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

畫面中看到一個大白板上寫著密密麻麻的字，內容是高中物理中跟電壓相關的題目，共有三個題目，分別要算出電荷量和兩種電壓。新娘的表妹說，當下除了新郎之外，根本沒有人看得懂題目，但伴郎團紛紛猜答案應該跟「520」有關，果不其然，答案分別是「520」、「13」、「14」；而表妹更爆料，「他(新郎)表情很緊張，手都在抖，他也說題目很簡單，當時卻緊張得連基本公式都差點忘了」。

大票網友看到新娘出的物理考題，都感到訝異，因為這根本是「最甜蜜」的物理考題，「這是學霸間的婚禮，看得我沒點能耐都不敢結婚了」、「我沒有女朋友也不會解物理題，難怪單身」、「新娘哪裡學渣了？真正的學渣根本出不了這種題目吧」。