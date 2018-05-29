小學妹身高174cm被讚「可以當麻豆」 網友超心動：會犯罪

2018年05月29日 15:35 邱柏玟

日前有一名網友在《批踢踢實業坊》表特板分享一名正妹的照片，標題更寫著「174小學生」，從照片中看到她高挑纖細的身材，讓人難以想像小學生居然能長到174公分；原PO最後更附上她的Instagram，並說到「今年升學到中學一年級，長到175(公分)了」。

夏目 璃乃（@natsume_rino）分享的貼文 於 PST 2018 年 3月 月 7 日 上午 4:02 張貼

原來這個女孩是年僅15歲的夏目璃乃，才剛從小學畢業成為國中一年級的學生，但她小學時就擁有174公分的高挑身材，又有一張精緻的臉蛋，相當受矚目，升上國一後又長高1公分，目前的身高已經是175公分，也讓她被一些模特兒經紀公司看上，目前在Avex事務所旗下。

夏目 璃乃（@natsume_rino）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 22 日 上午 2:49 張貼

許多網友被看到夏目璃乃年紀小就有傲人的身高，紛紛驚呼「我才177，她要到185以上應該不難」、「國一就174也太可怕了吧！國三之前破180沒問題，可以去當模特兒了」、「開玩笑吧！比我高了」、「國一？這說是大學生我也不會懷疑」。

夏目 璃乃（@natsume_rino）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 22 日 下午 11:38 張貼

還有一些男網友心動地表示，「我188，我可以」、「這…會犯罪」、「我愛」、「意圖讓人…」、「超棒的」、「好正，以後一定是麻豆」、「這…犯罪啊！」；但也有人覺得夏目璃乃看起來太瘦了，「瘦到好噁心」、「高但是又瘦到不行，要說營養過剩還是營養不良…」、「很高，可是瘦到像竹竿一樣」。