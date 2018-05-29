小學妹身高174cm被讚「可以當麻豆」 網友超心動：會犯罪

小學妹身高174cm被讚「可以當麻豆」 網友超心動：會犯罪(圖/ 翻攝自instagram@ natsume_rino)

友善列印

日前有一名網友在《批踢踢實業坊》表特板分享一名正妹的照片，標題更寫著「174小學生」，從照片中看到她高挑纖細的身材，讓人難以想像小學生居然能長到174公分；原PO最後更附上她的Instagram，並說到「今年升學到中學一年級，長到175(公分)了」。

夏目 璃乃（@natsume_rino）分享的貼文 張貼

原來這個女孩是年僅15歲的夏目璃乃，才剛從小學畢業成為國中一年級的學生，但她小學時就擁有174公分的高挑身材，又有一張精緻的臉蛋，相當受矚目，升上國一後又長高1公分，目前的身高已經是175公分，也讓她被一些模特兒經紀公司看上，目前在Avex事務所旗下。

夏目 璃乃（@natsume_rino）分享的貼文 張貼

許多網友被看到夏目璃乃年紀小就有傲人的身高，紛紛驚呼「我才177，她要到185以上應該不難」、「國一就174也太可怕了吧！國三之前破180沒問題，可以去當模特兒了」、「開玩笑吧！比我高了」、「國一？這說是大學生我也不會懷疑」。

夏目 璃乃（@natsume_rino）分享的貼文 張貼

還有一些男網友心動地表示，「我188，我可以」、「這…會犯罪」、「我愛」、「意圖讓人…」、「超棒的」、「好正，以後一定是麻豆」、「這…犯罪啊！」；但也有人覺得夏目璃乃看起來太瘦了，「瘦到好噁心」、「高但是又瘦到不行，要說營養過剩還是營養不良…」、「很高，可是瘦到像竹竿一樣」。

儘管有不少男網友看了很心動，但仍有人認為夏目璃乃太瘦了。 儘管有不少男網友看了很心動，但仍有人認為夏目璃乃太瘦了。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

正妹拿大黃瓜「兇狠」一咬 影...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。