不爽「魚香茄子」裡面沒有魚 老翁大鬧餐廳

2018年05月29日 15:56 陳慶餘

老翁不滿魚香茄子裡面沒魚，在餐廳大吵大鬧（影片截圖）

吃了20多年還不知道魚香茄子裡面沒有魚？中國大陸深圳一名老翁日前在當地一間餐廳點了一道魚香茄子來品嘗，沒想到在菜餚上桌後，他竟發現盤子裏面沒有魚肉，他瞬間暴怒以為老闆在騙錢，當場發飆拒絕付帳，甚至還在餐廳裡面大吵大鬧，影片曝光後讓不少網友都紛紛諷刺表示：「難道獅子頭是獅子做的？難道買老婆餅又送老婆嗎？」

影片中，餐廳老闆不斷對老翁解釋，他煮魚香茄子煮了十多年都是這樣做的，沒想到老翁卻反駁表示：「我在深圳吃了…到今年二十幾年了！」讓老闆聽了之後超無奈，而因為怕影響到其他客人，老闆則妥協表示不收老翁錢，希望他趕快離開，不過老翁卻不斷爭論：「它（魚香茄子）是肉！肉怎麼寫魚呢？」甚至還揚言要告上法院。

影片曝光後，老翁誇張的行為讓網友看了之後都超傻眼，紛紛留言表示：「紅燒獅子頭！獅子頭在哪裡？」、「所有蛋糕店都瑟瑟發抖，並把老婆餅下架了」、「夫妻肺片的兩口子去哪了？」、「鹹魚茄子、魚香茄子傻傻分不清楚」、「明顯無理取鬧」。

據了解，魚香茄子是來自四川的知名菜餚，主料為茄子，配料為豬肉以及各種調味料，實際上沒有魚類的成分。然而，香港的魚香茄子，都會加入切碎的鹹魚，並以辣椒取代豆瓣醬。因此，港式魚香茄子不同於傳統的魚香茄子，會以鹹魚突出魚香茄子當中的「魚香」，因此又被稱之為「鹹魚茄子煲」。