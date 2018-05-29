女子全身傷帶狗看獸醫 顫抖遞紙條求救「男友軟禁我」

女子全身傷帶狗看獸醫 顫抖遞紙條求救「男友軟禁我」(圖翻攝自/每日郵報)

友善列印
/綜合報導

若是遇見恐怖情人，就像活在恐懼當中。美國佛州一名28歲女子，日前遭到男友軟禁在家中，期間甚至會出手毆打她，更威脅會殺光她全家，所幸她機智要求帶狗去寵物醫院看病，趕緊遞紙條向醫護人員求救，她才得以逃出恐怖男友手中。

瑞雀兒（Caroline Reichle）23日與男友佛洛伊（Jeremy Floyd）發生爭執，期間男友還拔出槍，朝她的方向連開兩槍，所幸僅擊中牆壁，但她已被嚇到魂飛魄散，而佛洛伊還動手毆打她，甚至將瑞雀兒關在佛州德蘭市（Deland）的家中，用槍威脅她不准出家門。

瑞雀兒期間曾一度想從窗戶逃脫，但仍被男友發現，抓了回來並毒打一頓，而這囚禁的兩天，她都在男友的監控下度過，直到25日她要求男友，讓她帶狗去動物醫院看病，佛洛伊帶槍跟著她去，途中威脅若是敢輕舉妄動，就要殺了他們全家。

右圖為恐怖男友佛洛伊（Jeremy Floyd）(圖翻攝自/每日郵報) 右圖為恐怖男友佛洛伊（Jeremy Floyd）(圖翻攝自/每日郵報)

不過瑞雀兒趁獸醫上廁所時，偷偷將一張紙條塞給工作人員，上面還寫著「快點報警。我男朋友威脅我，他還有一把槍，請不要讓他發現」，字跡相當的凌亂，可見當事人相當害怕，隨後警方接獲報案，也順利逮捕該名恐怖情人，並沒收男子擁有的槍枝，而瑞雀兒身上有明顯外傷，眼睛周圍也有瘀血，至醫院檢查後，她的頭部也受到重創。

佛洛伊被逮時辯稱，女友身上的傷是她在跳窗時自己弄傷的，而被問到為何不讓女友離開，他則表示是因不想看見女友與其他人一起，而其實佛洛伊過去就有許多前科，因此被依蓄意攻擊、囚禁、持有武器等起訴，且不得保釋，目前已被關進福祿喜雅郡（Volusia County）監獄。

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