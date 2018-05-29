小學同學8年沒交集！她不想收喜帖 竟被酸「出社會變油條」

2018年05月29日 16:07 杜炤佑

包紅包是個大學問！近日就有一名女網友在臉書發文抱怨，近日受到一名約8年沒有聯絡的小學同學邀請至婚禮，但她認為彼此不熟所以不想去，沒想到卻被另一位同學嗆「出社會變油條」，讓她傻眼至極，直呼「是我太小氣嗎？」

女網友在臉書「爆廢公社」PO文表示，一位國小同學最近要結婚了，但畢業8年以來，彼此就沒聊過天，頂多偶爾在臉書按個讚，加上自己當初沒有辦婚禮，在她生小孩時，也沒見到對方主動問候、探望，認定雙方並沒有交集。

女網友表示，近日該位同學邀約同窗們參加婚禮，還特別開了一個群組，請大家提供地址收喜帖，但她因為不太想去，一直都沒發言，沒想到卻被另一名同學說：「聚聚啊那麼久沒見不要想太多啦，妳是不是太早出社會變油條了？」

對此，女網友認為，她高中畢業後，生完小孩就出社會了，目前已經工作了3年多，但同屆的同學今年才大學畢業，「他覺得不過就是朋友聚聚，我當下聽到他那樣講整個無奈啊，我真的覺得沒有去的必要啊，現在我連禮都不想到欸......。」

貼文一出，其他網友也紛紛回應，「想討紅包而已」、「真的為了賺錢而已欸」、「如果是我，我也不會去」、「這種沒交集的不去！禮金也不用包了吧」、「不去，連生孩子都看一眼幹嘛去？」