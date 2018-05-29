小學同學8年沒交集！她不想收喜帖 竟被酸「出社會變油條」

小學同學8年沒交集！她不想收喜帖 竟被酸「出社會變油條」(圖/本報資料照)

友善列印

包紅包是個大學問！近日就有一名女網友在臉書發文抱怨，近日受到一名約8年沒有聯絡的小學同學邀請至婚禮，但她認為彼此不熟所以不想去，沒想到卻被另一位同學嗆「出社會變油條」，讓她傻眼至極，直呼「是我太小氣嗎？」

女網友在臉書「爆廢公社」PO文表示，一位國小同學最近要結婚了，但畢業8年以來，彼此就沒聊過天，頂多偶爾在臉書按個讚，加上自己當初沒有辦婚禮，在她生小孩時，也沒見到對方主動問候、探望，認定雙方並沒有交集。

女網友表示，近日該位同學邀約同窗們參加婚禮，還特別開了一個群組，請大家提供地址收喜帖，但她因為不太想去，一直都沒發言，沒想到卻被另一名同學說：「聚聚啊那麼久沒見不要想太多啦，妳是不是太早出社會變油條了？」

對此，女網友認為，她高中畢業後，生完小孩就出社會了，目前已經工作了3年多，但同屆的同學今年才大學畢業，「他覺得不過就是朋友聚聚，我當下聽到他那樣講整個無奈啊，我真的覺得沒有去的必要啊，現在我連禮都不想到欸......。」

貼文一出，其他網友也紛紛回應，「想討紅包而已」、「真的為了賺錢而已欸」、「如果是我，我也不會去」、「這種沒交集的不去！禮金也不用包了吧」、「不去，連生孩子都看一眼幹嘛去？」

不爽「魚香茄子」裡面沒有魚 ... 「清水溝」5小時賺2200元...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。