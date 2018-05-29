驚！大媽長年頭暈目眩 耳朵竟掏出「蟑螂全屍」

2018年05月29日 17:46 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

影片可能導致身體不適，請斟酌觀看。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

蟑螂是許多人害怕的昆蟲之一，尤其常常在家中四處出沒，讓人相當頭痛。近期瓜地馬拉有一名大媽長期出現頭暈目眩的狀況，本以為是偏頭痛，就近求助義消後才發現，原來大媽耳朵裡竟有一隻蟑螂全屍；先前《國家地理雜誌》曾報導，蟑螂喜歡吃耳垢，所以容易鑽進人耳內。

綜合外媒報導，瓜地馬拉一名中年大媽有偏頭痛的症狀持續多年，但住處離醫療中心太遠，才會遲遲未就醫診斷；直到日前痛到受不了，才前往附近的消防局求助，而經過一名義消岡札雷斯(William Gonzalez)檢查後，發現大媽耳朵裡面有異物，使用手術專用鑷子一夾，竟掏出一隻蟑螂屍體。

大媽長期偏頭痛，竟是因為耳朵裡有一隻蟑螂。(圖/ 翻攝自影片)

岡札雷斯看到這個狀況太震驚，便徵求大媽同意後，將耳朵夾出蟑螂的影片上傳推特，寫著「今晚妳可以好好睡一覺了」；許多網友也被這段影片嚇壞，紛紛留言「真的是完整大蟑螂」、「天啊！好噁心」、「蟑螂不知道在耳朵裡面多久了」、「這影片讓我好不舒服」。

先前《國家地理雜誌》就曾報導，有不少昆蟲喜歡爬入人體「寄居」或「休息」，其中蟑螂愛吃耳垢，所以容易被吸引鑽入耳朵內「找食物」，而南非一間醫院，就有從不同的病人耳朵裡夾出24隻昆蟲，其中有10隻就是蟑螂。