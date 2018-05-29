格鬥賽不服輸！傳武高手耍賤偷襲 慘被裁判一招秒殺

2018年05月29日 18:07 陳慶餘

格鬥賽不服輸！「傳武高手」耍賤偷襲，慘被裁判一招秒殺（取自YOUTUBE）

中國傳統武術與現代格鬥的孰優孰劣一直是網友爭論不休的話題，兩方都各有其擁護者，每當有「武林高手」出面迎戰現代武術時，都能掀起熱議。近日被稱之為「傳武泰斗」的渾元形意太極掌門人馬保國，因為不滿各界不斷抹黑太極拳，因此就派出旗下得意弟子鄭家寬來挑戰巴西柔術，結果卻慘被對手利用十字固定給鎖到拍地投降，沒想到鄭家寬在投降之後卻不服輸，在起身之後還想要偷襲對手，但卻被眼明手快的裁判給發現並鎖喉制伏，影片曝光後掀起網友熱議。

本起事件發生於上週六（26日）在中國遼寧瀋陽所舉辦的「沈陽巴西柔術公開賽」之中，並由代表傳武的鄭家寬對上巴西柔術藍帶的張龍展開切磋較量。沒想到在比賽開始之後，鄭家寬不斷使出和傳武八竿子打不著、像是市井流氓打架的招術如：插眼、掐喉、肘擊等等招術來攻擊張龍，但張龍也不是省油的燈，寬寬鄭家寬的下三濫攻勢被他熟練地閃躲化解，接著更靠著對方出手掐脖的空隙，反身使出一招腕十字固定將對手鎖死，讓鄭家寬當場投降。

沒想到當裁判按照規則判鄭家寬戰敗，張龍將手鬆開之後，鄭家寬疑似是輸不起，竟然起身想要繼續攻擊張龍，但卻被眼明手快的裁判給發現，並且使出一招窒息式固定將鄭嘉寬鎖到無法動彈。

在比賽之後，鄭家寬仍不服輸的大吼大叫，直到一段時間後情緒才平復下來，至於被場邊的記者問到「難道這次比賽前沒有人跟你講不允許插眼掐喉嗎？昨天不是都有規則講解嗎？」，張嘉寬竟傻笑回「我遲到了」，讓場邊記者當場傻眼，而鄭家寬的對手張龍也說，完全看不到對方有使出任何太極招式，「他就是一直插我眼睛」。

據了解，鄭家寬練得本來是詠春，因為數度公開表示要挑戰渾元形意太極掌門人馬保國而聞名，沒想到兩人的關係卻在事後超展開，鄭家寬當場拜馬保國為師，因此才會得到「馬保國徒弟」的稱號，所以在影片曝光之初，這場對決才會被形容為「太極對上巴西柔術」，但其實鄭家寬練的是詠春。

鄭家寬不服輸使詐的影片曝光後先起網友熱議，不少網友都對於鄭家寬的行為感到不齒，紛紛留言表示：「遠看是傳說，近看原來是笑話」、「假裝是傳武，其實都是些市井流氓」、「先假裝認輸示弱然後再站起來偷襲，這年頭招搖撞騙的騙子先毀了中醫後毀了傳武」、「中國哪些練武的，整天吹噓武德精神，到了比賽場上就只剩下狗屁了」、「武林之恥」、「這人估計就是來給傳武丟臉的」。

身穿藍衣的張嘉寬不斷使出陰招，但卻仍遭對手用腕十字固定給制伏（翻攝微博）