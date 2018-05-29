公園玩鞦韆憶童年 糗男「卡屁1小時」成笑柄

2018年05月29日 19:46 邱柏玟

許多人童年時期最常跑的地方就是公園，總是跟其他小朋友一起玩溜滑梯、盪鞦韆，但長大成人後可不能隨便亂玩呢！近日英國有一名20歲男子在公園散步時，看到有小朋友玩的盪鞦韆，坐上去後卻起不來，整整「卡屁1小時」，最後甚至出動消防隊救援才「脫困」，照片還被分享到網路上，網友看到簡直快笑暈。

日前英國伊普斯威奇警方(Ipswich East Police)在推特分享一張照片，畫面中地點位於當地的藍斯爾公園，某天早上一名20歲的男子到公園散步，竟直接坐上小朋友玩的盪鞦韆上，玩著玩著卻沒料到自己會卡在鞦韆上，怎麼拔都無法掙脫，當下他不想求助他人，因為覺得實在太糗了。

糗男成功脫困後，開心地向消防員握手致謝。(圖/ 翻攝自推特)

當男子持續奮戰一個小時還是無法掙脫，才不得不打電話報案請求協助，而幾名消防員帶著工具到公園救援，一開始先試著合力將男子拉離鞦韆，但他的屁股仍然不為所動，最後只好使用工具將鞦韆上的螺絲釘解開，拆解鞦韆後糗男才順利「脫困」，他也開心地和消防員握手致謝。

而警方之所以分享糗男的「卡屁照」，除了是告訴民眾公園裡的鞦韆友順裡組裝回去，沒有受損，還特別提醒民眾，「一定要玩符合自己年紀的遊樂設施」。許多網友被糗男「卡屁」的情形逗笑，忍不住留言「千萬別低估自己的屁股」。