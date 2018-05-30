美女與野獸？正妹遭疑為錢嫁醜男 婚後秒分居辯「我們是真愛」

美女與野獸？正妹遭疑為錢嫁醜男 婚後秒分居辯「我們是真愛」(圖/ 翻攝自臉書)

友善列印
／綜合報導

泰國一名年輕正妹娜嘉(Napasarak Naga)上個月分享自己的喜訊，對方是一名大她14歲患罕病又臉部變形的男子康同(Boonmee Khantong)，許多人得知這段「美女與野獸」的婚姻都很詫異，還傳出娜嘉是為錢結婚，目前兩人還分居；但娜嘉出面反駁流言蜚語，分享甜蜜視訊照，直言「無法常常抱抱，但真愛不死」。

綜合泰媒報導，今年23歲的娜嘉一個月前嫁給37歲的康同，康同更是一名罹患罕見疾病，臉部嚴重變形的人，導致外界不看好這段婚姻，除此之外，娜嘉的前夫還跳出來爆料，「她是為了錢才結婚」；但娜嘉對於前夫汙衊的言論反駁，他會家暴所以才帶著小孩離婚逃跑，更強調自己和康同就像是童話故事《美女與野獸》般的真愛。

娜嘉長得白皙漂亮，但嫁給因罕病造成臉部變形的康同，意外引起爭議。 娜嘉長得白皙漂亮，但嫁給因罕病造成臉部變形的康同，意外引起爭議。(圖/ 翻攝自臉書)

娜嘉日前在臉書上曬恩愛，分享她與康同視訊的照片，間接自爆兩人是分居的狀況，讓外界質疑結婚一個月就分居，兩人結婚的動機很不單純；沒想到放閃的照片也成為捕風捉影的證據，讓娜嘉出面駁斥，她是因為工作的關係才必須離家，兩人都要為了生活工作打拼，覺得網友很莫名其妙，但她也說，「儘管無法常常見面抱抱，但我們的真愛永不渝，距離無法阻止我們的愛」。

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