館長怒吼「台灣人念不起幼兒園」 家長暴動：X出我的心聲了

館長怒吼「台灣人念不起幼兒園」 家長暴動：X出我的心聲了(圖／截自影片)

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(影片取自youtube／吳小憲)

日前「館長」陳之漢針對總統蔡英文宣布捐款100萬美元協助世界衛生組織對抗伊波拉病毒，進而與民進黨立委段宜康隔空開砲，引起網友熱議。昨（29日）館長在直播中再次怒吼，談及台灣家長負擔孩子上幼稚園的情況，讓網友聽了直呼：「館長幹出我的心聲了！」

館長在直播中表示，自己的員工有2個小孩，但都抽不到托嬰，如果托到公共托嬰1個月幾千元，沒抽到也只能念私立，光是2個小孩1個月就要準備3萬元，讓他怒罵：「段先生你要不要出這3萬塊托嬰的費用？」

館長表示，現在台灣的小孩連幼稚園都上不起了，「我操你X的！我們國家一直把錢往外面送，台灣的幼稚園私立有多貴你知不知道？不食人間煙火就是現在這個政府。」

「你們從來不把錢花在人身上！」館長說，政府目前在推動的前瞻計劃等，都是幾兆的錢在花，「如果拿出1千億就好，就可以讓多少小孩托嬰，讓台灣的父母輕鬆」，但台灣捐給國外建設隨便就是幾千億，「這幾千億拿回國家，有多少年輕人可以因此受惠？」

影片被分享到臉書社團「爆怨公社」引起網友熱烈討論，「很中肯」、「小孩抽公立真的是場機率賽」、「真的.....館長從父母壓力來說教育費，真好」、「幼稚園要抽籤真的是很好笑的一件事」、「現在的年輕人都已經看不到什麼未來了，還能這樣亂花錢？問號？？？真的對政府有夠失望」、「館長真的講出大家心聲，直接圈粉」、「真的，少子化，但公托、公幼一位難求」。

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