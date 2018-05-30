捷運男童遭精障男狂毆反被檢討 網轟正義魔人「假道義」

2018年05月30日 09:58 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

精障男捷運上襲擊男童（影片取自臉書）

台北一名媽媽和友人帶著兩名小孩搭乘捷運時，沒想到卻遭到患有精神障礙的男子出手狂毆小孩後腦勺，氣得媽媽反嗆「你打他幹嘛！」影片曝光後引起不少人氣憤，但也有人認為媽媽的處理方式不恰當，希望能夠多體諒精障患者。不過該言論一出，隨即遭網友砲轟假道義，「我不知道現在的社會什麼時候開始變成檢討被害人了！」

原PO在臉書社團《爆怨公社》質疑，如果自己的小孩被暴力對待，難道還要心平氣和的反問加害者「請問你生病了嗎？喔～原來你真的生病了！那請你打小力一點喔！」只好自認倒楣嗎？

原PO認為，孩童的媽媽只是當下直接做出保護小孩的動作，根本無法顧及對方本身是否有精神疾病，並透露自己也有一個9個月大的嬰兒，每次搭火車都害怕孩子失控吵到其他乘客，接著她話鋒一轉「這位媽媽還帶2個2歲正皮的雙胞胎欸！誰能同情這位媽媽沒理智線斷掉？」並砲轟「這個社會有病的不是生病的人，是這些搶著要大家同情這位傷害人的人！」

貼文一出引起網友熱議，不少人感嘆「釣一堆偽善者和鍵盤精神科醫生上來換氣」、「最討厭檢討被害人的人了！自以為理智！少在那邊」、「有症狀的打人還要給他呼呼還要有同理心？正常人打他就變成霸凌不可原諒！少在那邊假道義啦！」、「就是有這種人，難怪一堆新聞不管是殺人還是放火，要說一句我有病，我精神有問題之類的就能無限上綱一樣！」

也有人直言「我們在制度上給精神病患很多讓步，卻沒有規範他們及家屬應盡的義務，造成某些嚴重不受控、易受刺激的精神病患病患，給一般民眾生活上帶來不少的困擾，還得百般忍讓，更甚者還有賠上性命的。我是認為精神病患就得定期接受治療、追蹤，家屬也應該善盡監護人的責任，不能讓精神病患去影響到其他人的生活，這些都做到了，再來談特殊待遇跟除罪吧！」