表姊男友考上律師才公開！他好奇PO網問行情 結局神展開

2018年05月30日 10:13 杜炤佑

在網路上雖然可以匿名，但也是會被識破的！一名網友在批踢踢發文，表示表姊最近把交往10年的男友介紹給家人認識，但家人心想可能是因為之前在考律師，現在考上了才願意曝光，「覺得比較有面子」。但原PO也好奇，律師的行情還像以前這麼好嗎？

文章一出，就有一名男網友轉發回應，「你表姊的男友上班時間是周一至周五早上8點半到晚上6點半，假日偶而加班」、「一個月薪水6萬多，如果自己額外接案件，一件大概多個五、六萬，行情不怎麼樣。」他也說，在中部當受僱律師，薪水頂天大概10萬，自己開業的話，隨便接個兩件就10萬以上了。如果能力好、名氣大一點的律師都是按鐘點計費，一個案件收到上千萬都很正常。

「另外他不是一直在考律師，他之前有做一些其他的職業，只是你不知道而已。」男網友說，至於為何交往10年才跟家人說，是因為在大學時就交往，畢業後經歷當兵、找工作等等，直到最近穩定下來，也有結婚打算，所以才告知家人，「不是因為他男友當律師比較有面子。」最後他更霸氣地說：「你問我為什麼知道？因為我就是你表姐的男朋友！」

原PO意外釣出「姊夫」回文。(圖/翻攝自PTT)

對此，其他網友看了紛紛笑翻，「原PO過來，叫姊夫」、「線上抓人囉！耶嘿」、「不要以為匿名就可以亂說話喔XD」、「姐夫現身！」事後原PO也現身留言：「哈哈，真的是我姊夫，我嚇到從床上跳起來！」