騙免費拍照！攝影師對少女伸狼爪 創百人群組賣私密照

2018年05月30日 10:45 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在不少女生想為年輕留下回憶，會找攝影師幫忙拍攝，但其中也藏著不肖人士。大陸有一名自稱LPVISION的攝影師，藉著免費幫人拍攝私密寫真與唯美照，吸引許多女性上門，但沒想到卻是一個陷阱，他在受害者不知情下，將這些照片隨意販售，更可惡的是，事跡敗露後他也毫無悔意。

綜合陸媒報導，另一名女攝影師Joanna透露，自己的朋友於2016年參加了一個活動，與攝影師LPVISION合作，拍攝一系列私密照，但由於照片尺度過大，當事人認為會造成負面影響，因此希望攝影師不要發布，並且刪掉照片，當時攝影師也答應了。

受害女子原以為攝影師已將照片刪除，沒想到竟被拿去販賣(圖翻攝自/知乎)

但過了2年後，卻在網路上發現這些照片，且可能已販賣2年之久，而照片中的她對此卻渾然不知，與攝影師LPVISION反應後，對方卻回嗆「那你一開始找我拍這個照，然後和我什麼都談好，最後拍出來，你一句話說銷毀就銷毀」，事後在攝影師的個人專頁裡，依舊可以看見她的照片。

而此事件曝光後，還有模特兒爆料，攝影師在拍攝過中對她上下其手，甚至還將過程向她的經紀人分享，也因此毀掉模特兒的生涯，另外還有一名未成年少女指控，4年前攝影師LPVISION約她拍照，原本說好是拍青春活潑類的照片，沒想到她卻被帶入房間，甚至要她脫光且不得離開。

群組裡都是受害女子的照片(圖翻攝自/知乎)

群組裡都是受害女子的照片(圖翻攝自/知乎)

而少女心裡極為害怕，只好聽從對方的指令，而拍攝過程中，還有肢體上的接觸，LPVISION更囔著「明星都這樣，這樣的拍攝狠正常」，最後讓她身心受創，而這些照片一樣被攝影師拿去販賣，還正巧被少女的親友看見，讓她一度很想自殺。

有知情人士加碼爆料，攝影師LPVISION還創一個色情群組，裡面人數多達300人(圖翻攝自/知乎)

最後更有知情者加碼爆料，攝影師LPVISION會創一個群組，裡面人數多達300人，而且都是藉著拍攝名義，其目的都是猥褻擊約炮，會透過微信舉辦「眾籌活動」，主要向會員告知他的拍攝活動，並用投票方式決定拍攝對象，再向他們籌錢進行拍攝，而拍攝後成果再與他們分享，但參與的模特兒都是在不知情下被騙。

而LPVISION的惡行遭曝光後，他也已刪掉微信的資訊，許多他拍攝的色情照也已遭下架，但受害女子仍心有不甘，不少人紛紛向LPVISION提告，近日深圳市寶安區法院以「人格權糾紛案件」立案，受理了其中一個訴訟。

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