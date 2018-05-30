畫面好暖！服務犬登機前一刻分娩 機場人員緊急接生

畫面好暖！服務犬登機前一刻分娩 機場人員緊急接生（圖／取自Tampa Intl Airport推特）

友善列印
／綜合報導

美國一隻服務犬艾麗（Ellie）25日在佛羅里達等待飛往費城的航班時，突然在機場臨盆，讓機場的緊急救援部門出動協助接生，最後總算順利產下8隻超萌幼犬，引起機場乘客圍觀。

當時飼主黛安（Diane Van Atter）帶著艾麗和牠的另一伴那戈（Nugget）準備搭機前往費城，不料就在登機前一刻，艾麗竟開始分娩。不少機場人員和搭機乘客得知後紛紛趕往協助，就連機場的緊急救援部門也施以援手。

至於那戈從頭到尾也一直陪在身旁守護著艾麗，不過由於機場規定未滿8周的幼犬不能搭機，最後黛安也決定取消這趟旅程，帶著狗夫婦和8隻小可愛一同回家。

事後Tampa機場也在官方推特上傳艾麗生產照，引起逾3千粉絲按讚，許多搭機旅客也被這一幕所感動，紛紛上傳IG分享迎接新生的喜悅。

Jennifer Levin（@jennytrisherbest）分享的貼文 張貼

雙胞胎姊「緊抱」腦積水妹道別...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。