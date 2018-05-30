畫面好暖！服務犬登機前一刻分娩 機場人員緊急接生

2018年05月30日 10:50 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

美國一隻服務犬艾麗（Ellie）25日在佛羅里達等待飛往費城的航班時，突然在機場臨盆，讓機場的緊急救援部門出動協助接生，最後總算順利產下8隻超萌幼犬，引起機場乘客圍觀。

當時飼主黛安（Diane Van Atter）帶著艾麗和牠的另一伴那戈（Nugget）準備搭機前往費城，不料就在登機前一刻，艾麗竟開始分娩。不少機場人員和搭機乘客得知後紛紛趕往協助，就連機場的緊急救援部門也施以援手。

至於那戈從頭到尾也一直陪在身旁守護著艾麗，不過由於機場規定未滿8周的幼犬不能搭機，最後黛安也決定取消這趟旅程，帶著狗夫婦和8隻小可愛一同回家。

事後Tampa機場也在官方推特上傳艾麗生產照，引起逾3千粉絲按讚，許多搭機旅客也被這一幕所感動，紛紛上傳IG分享迎接新生的喜悅。

Ruff day for this mama at Gate F80! With the help of ARFF paramedics, service dog Eleanor Rigby just delivered 8 pups -7 males, 1 female. pic.twitter.com/kiijFz0FBq — Tampa Intl Airport (@FlyTPA) 2018年5月25日