另類快速相親 韓國搭訕居酒屋「保證脫單」

2018年05月30日 11:19 李珮雲 ／綜合整理；Fion／時報出版 ／綜合整理；Fion／時報出版

弘大有間居酒屋以「搭訕」為號召，保證客人來這裡可以立刻搭訕或被搭訕。店家直接在招牌上用大字寫著「單身來，成對走」（혼자왔다 둘이되는 포차）。

這間名為「Solo Pocha（쏠로포차）的居酒屋，採取「併桌」的帶位方式。把男、女安排在相鄰的桌子，讓客人很自然的和異性同桌，轉頭說聲「安妞哈say優」就可以搭上話。習於被動的男男女女們，在這裡可以非常輕鬆無負擔的開啟搭訕，這種併桌形式有那麼點「快速相親」的味道。

因為用餐時間有限制，入場後只能待兩個小時，想要繼續待就得另外再點下酒菜（下酒菜一道約臺幣六百）。所以時間到了，如果同桌的人聊不來，自然會離開，再有下一組新客人入座。

我為了寫文取材，邀約小璐同行探險。與我們同桌的男生前後一共換了三組，第一組是兩位三十出頭的上班族，穿著頗為稱頭的西裝，長得也不錯。可惜已經有點醉，講話顛三倒四。其中一位要了小璐的電話後，拎著快醉倒的同伴匆匆離去；第二組是兩位大學生，住在弘大附近。知道他們的年級之後，我覺得似乎有跟我同生肖的可能。

最後一組也是兩位大學生，在水原市（首爾南方的科技城，離首爾車程約一小時）念書。為了參加光化門前的倒朴活動而來，活動結束後來弘大喝一杯。

「啊……又是大學生。」從大學畢業已經有十年以上的我，想著︰「看來這間居酒屋的客人，年紀都偏低呢。」難怪門口檢查身分證的職員，對我不甚親切，對排在我後面的女大生們卻笑臉迎接。

正盤算著是不是該把剩下的一點酒喝一喝、菜吃一吃回家了，坐我旁邊的男生竟開口︰「跟我換位子。」我一轉頭，原來他要跟對面的同伴交換座位，好坐到小璐旁邊。

對我來說，搭訕就像打籃球，得分不必在我，助攻也是種成就。男生這樣的大動作，明顯表示他對小璐有好感。朋友有難，拔刀相助；朋友被搭訕，當然也得在旁好好敲邊鼓。「這邊再一瓶燒酒。」我向服務生喊了一聲，心想︰「看來是不用馬上回家了。」

隔天起床，一陣宿醉頭痛襲來，我Line了小璐︰「還OK嗎？有安全到家嗎？」

小璐漫無邊際的閒扯幾句後，傳來︰「我有男友了。」

本文摘自，時報出版《她們的韓國夢：打工度假的美好與幻滅》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！