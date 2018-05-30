當半臉貞子16年！為遮網球大腫瘤 少女淚：想交男友

當半臉貞子16年！為遮網球大腫瘤 少女淚：想交男友(圖翻攝自/每日郵報)

友善列印
/綜合報導
當半臉貞子16年！為遮網球大腫瘤 少女淚：想交男友(影片來源/youtube/Daily Mail)

外貌是女性最注重的，若長了異物肯定會讓人痛苦不已。菲律賓一名16歲少女，她平時總是喜歡用頭髮，將一半的臉遮住，看起來像是「半臉貞子」，但實際上是她罹患罕見疾病，導致她左眼上長出一顆巨型腫瘤，而她在當地求診時，還被告知無法醫治，讓她感到相當難過。

據《太陽報》報導，16歲的薩薇拉嘉(Sophia Savillaga) 來自武端市（Butuan City），她出生7個月大時左眼就出現腫脹，隨著年紀增長也變得越來越大顆，而實際上她是天生罹患視網膜母細胞瘤(Retinoblastoma)，如今腫瘤已腫如網球般大小，而她左眼也因此失去視力。

薩薇拉嘉(Sophia Savillaga)天生罹患視網膜母細胞瘤(Retinoblastoma)，如今腫瘤已腫如網球般大小(圖翻攝自/youtube/Daily Mail) 薩薇拉嘉(Sophia Savillaga)天生罹患視網膜母細胞瘤(Retinoblastoma)，如今腫瘤已腫如網球般大小(圖翻攝自/youtube/Daily Mail)

母親愛林達（Erlinda）提到女兒難俺悲傷，「她7個月大時左眼就開始腫起來，而且還會不停流眼淚、眼痛。直到12歲時，我帶她去給醫生檢查，但對方卻說難以醫治，要我們回家」。自從這件事情後，再加上父親過世，家裡的經濟負擔變得更大，薩薇拉嘉再也沒去過醫院。

而薩薇拉嘉表示，對於左眼的疼痛已漸漸習慣，也能在村裡正常生活、上學或交朋友，僅管身邊有好閨蜜，但是她仍希望能交到男朋友，也為了想讓自己看起來正常一點，所以只要周圍有人，她就會用頭髮遮住左眼。而愛林達目前盡全力替薩薇拉嘉籌措醫療費，也希望外界能伸出援手，幫她們能找到一位好醫師。

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