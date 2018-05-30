美國交換1年＋多益920！她高雄求職「最高28K」 網說好慘

2018年05月30日 14:33 杜炤佑

台灣低薪已成問題，造成許多人才紛紛出走。一名文組畢業生近日在網上分享面試經驗，她表示，自己曾到美國交換學生1年、澳洲打工度假近2年、擁有多益920分的成績，但最近在高雄求職才發現薪資總落在25K到28K，讓其他網友看了紛紛驚呼「太慘了！」

女網友在PTT發文表示，畢業於私立大學文組科系的她，大四那年曾到美國交換，畢業後赴澳洲打工度假近2年，優勢還包括多益920分和托福90分。近日，她分享在高雄求職的心得，投出的履歷大多為國貿業務、助理等。

首先，她面試一間生技公司，主要以賣醫療器材為主，需要英文書信與德國廠商往來，接待客戶及在發表會上翻譯，通常不用加班，只是偶爾需要出差，而交通及住宿費用公司會付，但沒有額外的出差費，經過2次面試，薪資落在25K，3個月後調1-3K。

後來她還面試了保險公司的英文秘書，以及3家不同領域的國貿公司，分別開出26K（後談到28K）、25K、和28K，試用期3個月過後的調薪幅度也不高。

對此，其他網友看了都紛紛勸她北上，「國貿行情只有這樣？都不到40K啊…英文明明是最好的籌碼」、「我老婆96年碩士畢業，大學及研究所均是國立大學管院，在高雄找到3個工作，最高給25k，真的傻眼。好在後來考到國營事業」、「不如來台北，隨便都30k以上」、「高雄薪水到底為什麼爛成這樣啊，慘不忍睹」、「不愧是幸福城市」、「台北行政助理都比這個高，有點慘...」、「在台北一樣可以練功，醒醒吧...什麼都是假的，只有薪水才是真的，有外文能力找國貿業務可以去陽明萬海，平均月薪都比你這些多1、2萬。」。