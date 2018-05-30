花百萬從小培養！11歲模特兒進南韓女團 媽驕傲：值得

2018年05月30日 14:44 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

有些人從小就抱著明星夢，而有的父母則是懷著孩子變巨星的夢。大陸浙江一名母親，從小就培養女兒的氣質與自信，讓她學習各種才藝，不論走秀、舞蹈或樂器都難不倒她，而母親在她身上花了近百萬，最終皇天不負苦心人，女兒在去年入選南韓女團培訓。

根據《梨視頻》報導，11歲女童樓思諾從小被母親送去學各項才藝，5歲開始學舞蹈，古箏、主持及聲樂樣樣都會，兩年前開始學習走秀，曾獲大陸頂尖少兒模特大賽寧波賽區冠軍，也多次擔任童裝模特兒。而母親表示，原本只是想培養孩子的氣質、自信與膽量。

不論走秀、舞蹈或樂器都難不倒她，而母親在她身上花了近百萬(圖翻攝自/梨視頻)

其母親也提到，女兒起初在走秀時，因為沒有自信不敢上台，是在她的逼迫下才上台，熟能生巧下也習慣走秀，甚至越走越有自信。而問起未來想走哪一方向，樓思諾則提到，一切還是得視身高而定，目前則偏向成為全方位的明星，會走秀也會跳舞還能唱歌。

而樓思諾也於去年，被選為南韓女團USSO陸籍成員，且完成受訓，今年8月還要參加接下來的培訓。樓母提到這一路經歷，表示不只耗時間、金錢，也很耗精力，到目前為止已投入至少20萬人民幣（相當93萬台幣），但認為這一切都很值得，未來也等著看女兒的造化。