「台男真的較可惡嗎？」情殺連環爆 鄉民警察數據分析被推爆

2018年05月30日 14:47 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

近日繼板橋分屍案之後，17女直播主遭前男友亂刀砍死，台灣社會近年來情殺案頻傳，有網友在網路上以「台男最近怎麼了？」為題，好奇問道，台男以前偶爾偷拍、性侵、酒駕撞死人，久久殺一次人，最近不知道怎麼了，「斬首、分屍、亂砍人死的、槍斃討債人的、跟老師打架、找人打師傅的…認識的也砍、不認識的也砍」，反觀台女頂多3至4天來個誣告性侵，質疑難道台男真的比較兇殘嗎？

對此，一位「警察鄉民」附上專業數據，直言「台灣刑事案件台男犯罪率高達八成以上！」數據顯示，103年暴力犯罪男性就佔2665人，光103年殺人罪(不含過失致死)被起訴者有781人，依比例殺人罪被起訴的男性約740人；用98年至102年最低的定罪率91.67%來算，約有678個男性在殺人罪被判有罪，只討論被判有罪的部分，不管殺人後跑掉或罪證不足不起訴等，也不管普通傷害，在台灣平均每天就約有2個台男殺人。

再講回台女誣告性侵的部分，依據「地方法院檢察署執行誣告罪案件裁判確定人數(統計)」，從106年1月到107年1月，誣告被判有罪(扣除免除其刑、無罪、免訴、不受理、其他)，台男被判有罪的是250人，台女被判有罪是102人，其他年分台男誣告被判刑的數目也都台女的2倍。

「退一萬步來講，就算這102個被判誣告的台女全是因為誣告性侵被判刑，再以所有台女以2300萬人除以2約1150萬人，再扣掉太小太老太醜太胖只剩能幹的妹，全台灣只剩100萬個台男願意幹的正妹，再以每年會有102個靠誣告性侵的妹來算，平均每年要幹一萬個妹才會遇到一次誣告性侵。」

最後原PO總結，「以（PTT）板上萬年魔法師的素質，別說10個妹了，連找到一個幫他破處的都找不到，怎麼會整天在意跟自己完全扯不上邊的誣告性侵，還是想想如何在路上不要忽然被台男桶比較實際。」

貼文一出被鄉民推爆，紛紛留言回應「戰力有點強」、「台男悲歌」、「台男臉好腫」、「走在路上被捅的機率還比被誣告的機率高」。

不過也有人開嗆「你這篇除了戰兩性還有什麼用，全世界暴力哪個國家是以女性為主，黑道黑手黨男女比例？你為什麼不拿這些數據來說嘴，還是你在耍猴戲？」、「男人犯罪率高，但是救人、危險復死率也比女性高阿！不論是救災現場，還是警察逮捕嫌犯大多都是男人冒著危險來逮捕，仇男之前先跟男人作同樣的承擔再來靠北吧。」