婆婆開出生子「30萬大紅包」 網噓爆：百萬都要考慮了

示意圖。(圖/ 取自達志影像)

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生小孩像是一筆交易？一名已經有兩個女兒的人妻，不斷被婆婆追問何時生第三個，「生了男孩就有30萬元」，但如果生女兒就什麼都沒有，讓她果斷決定不冒險，「不想賭那麼大」；而許多網友看到婆婆「重男輕女」的態度，不禁狠酸「100萬都要考慮了」。

日前有一名女網友在臉書社團分享人妻好友的煩惱，提到人妻已經有兩個女兒，但「重男輕女」的婆婆堅持想抱金孫，不時地追問她「何時懷第3胎」，還大方開出生兒子就有30萬元的獎勵；人妻和老公考量到一家四口每個月開銷近5萬，如果再生一個可能收支吃不消，而且「生女兒就一毛都沒有」，讓她不敢冒險。

婆婆開出生子「30萬大紅包」 網噓爆：百萬都要考慮了 婆婆開出生子「30萬大紅包」 網噓爆：百萬都要考慮了(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

原PO好友的處境引起網友熱議，紛紛留言勸她別衝動，「30萬是在買賣喔！叫婆婆自己生」、「30萬做月子就沒了」、「100萬都要考慮了… 30萬是可以幹嘛？這樣重男輕女的觀念太惡劣」、「這是感覺問題所以我寧願不生，不喜歡重男輕女」、「無知的婆婆永遠都覺得小孩的性別是女人決定的」。

先前也曾有男網友分享家中長輩願意給大紅包，只求他與妻子生一個小孩，但文章卻馬上造成網友痛批，認為「把生小孩當買賣」；還有人專業地指出，別因為需要錢(長輩的紅包)生小孩，「你們不知道生小孩更燒錢嗎？」

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