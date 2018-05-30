恐怖！女大生校園內漫步 慘遭玻璃從天而降重擊爆頭

2018年05月30日 16:11 陳慶餘

蘇父指出事發當下有學生靠著玻璃圍籬，才會導致脫落（翻攝微博）

中國大陸廣東一間技術學院上週四（24日）發生一起離奇意外，一名19歲的蘇姓女大生當時正剛從校內的教學大樓內走出來，沒想到卻立刻遭到一塊從天而降的大玻璃砸中頭部，女大生也立刻倒臥在血泊之中，送醫過後不治身亡。事發後，女大生的家屬懷疑當時是有其他學生倚靠在教學大樓的玻璃圍欄，才會導致玻璃脫落，但警方在調查後指出，本起事件純屬意外，玻璃是自然脫落，讓家屬完全無法接受。

據了解，就讀於該校化妝品經營與管理系一年級的蘇姓女大生，在下課之後走出教學大樓，沒想到卻立刻遭到一塊從三樓掉下來的玻璃給砸中頭部，蘇女立刻倒臥在地，鮮血也從傷口不斷湧出，現場慘況怵目驚心，雖然目擊的學生也立刻報警求救，但蘇女送醫搶救一天過後仍不治身亡。

警方指出，該棟教學大樓的走廊和樓梯扶手的材質都是玻璃，每一塊都由四顆螺絲釘固定，雖然除了脫落的那一塊玻璃以外，其他螺絲都沒有鬆脫跡象，但很多的螺絲都已經生鏽，隨時都有可能會有脫落危機。

事發後，校方也貼出公告澄清，指出該塊玻璃是「自然掉落」，並沒有外力介入，但女大生的父親則是反駁指出，警方表示玻璃是因為人為因素才會墜落，「下課以後，有幾個男同學，在靠近走廊的位置，坐在地上休息，背靠著玻璃，才導致玻璃掉下來砸到人，這是警方的說法」，但此番說法尚未得到警方證實。