老翁偷爬樹摘楊梅墜亡 家屬控「太好爬」索賠280萬

2018年05月30日 16:11 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

若偷爬風景區的樹不幸摔死，這樣到底算誰的錯呢？大陸廣州一名60歲左右的老翁，於去年至花都區某山村風景區遊玩，期間私自爬上河道旁的楊梅樹，想要偷摘楊梅，但卻因樹枝枯爛不幸跌落身亡，家屬認為是因風景區內的樹太低太好爬，才會釀出這起憾事，因此索賠60多萬元(約新台幣280萬元)。

60歲吳姓老翁於去年5月，至花都區某山村風景區遊玩，期間攀上楊梅樹想採楊梅，但卻因為楊梅樹的樹枝已枯爛，導致老翁不幸跌落喪命。對此，翁姓家屬認為，山村景區是國家3A級旅遊景區，其河堤旁種植約50株楊梅樹，它們嫁接處都較低，容易攀爬。

而且每到楊梅成熟時，更是吸引大量觀光客前往攀爬摘取，但該景區的管理人員，卻未針對此事做防範措施，因此怒告山村景區並索賠60多萬元。而山村民委員會雖屬該風景區裡楊梅樹的所有者，但他們未提供遊客採摘楊梅的活動，吳翁卻在未經過同意下，私自爬樹摘楊梅，而他已是一名成年人，應能預料其危險性。

有鑑於原告提供的風景區照片，可見不少遊客會出現私自爬樹摘楊梅的行為，但風景區管理者卻未留意，也未對採楊梅及爬樹做出危險警告，因此也有過失，且風景區皆設有醫務室，但當老翁發生意外時，相關人員卻已下班，導致老翁無法及時獲得救助，最終判山村村委會需承擔5%責任，賠償4.5萬元給吳姓老翁家屬。