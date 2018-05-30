2018年05月30日 16:46 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

結婚本來是一件喜事，但辦理登記時才發現對方「已婚」怎麼辦？最近大陸湖北省一名金姓男子和陳姓女子熱戀3年，兩人決定登記結婚，在辦理手續時卻發現陳女在6年前就「已婚」，當下讓金男臉都綠了；所幸事後經過追查，得知陳女曾遺失身分證，才會造成這起烏龍事件。

據大陸《楚天都市報》報導，住在湖北省武漢市的金男和陳女曾是同事關係，兩人在一起3年的時間才決定結為連理，4月16日兩人帶著身分證和戶口名簿到民政局辦理登記結婚，但卻被告知「陳女已經結婚了」，讓兩人相當震驚。

金男嚇得直言，「我們瞬間驚呆，我女友從來沒有去過四川的仁壽縣，根本不認識那位干姓『丈夫』」，他也不相信心愛的女友會背叛他；後來陳女仔細回想，她曾在2011年時遺失身分證，便推測應該是身分證遭到盜用。

綠了？情侶熱戀3年定終生 結婚登記才發現女友「已婚」(圖/ 翻攝自微博)

兩人為了能夠結婚，還是特地直奔四川了解這離奇的狀況，也被他們發現干男的老婆身分證字號果真與陳女相同，但結婚證上的照片是別人；干男對此表示，他與夏姓前妻是在2012年登記結婚，當時對方拿著陳女的身分證，只得到「我是被領養」的回答，事後更在2017年初就已離婚，目前聯絡不上對方，耽誤金男和陳女的婚事感到很抱歉。

後來陳女覺得這些烏龍狀況根本是民政局審查不嚴，要求撤銷她「已婚」狀態，但民政局卻要她向法院提出行政訴訟，不肯直接處理此事，直到25日接到長官指示才改口同意。