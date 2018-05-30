「復合失敗」少女怒告前男友下藥性侵 他崩潰：對異性有陰影

2018年05月30日 17:52 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

感情問題常常是許多年輕男女最難處理的！英國最近有一名18歲少女桑德弗(Hannah Sandover)向警方控告遭同年紀的前男友下藥性侵，導致對方被拘留5個半小時；直到警方開始調查，她才坦承「全都是騙人的」，只是為了報復前男友不願意復合，但她的惡行也害對方心靈受創。

綜合外媒報導，來自英國威爾特郡的桑德弗日前向警方報案，說自己疑似被交往一年的前男友下藥，並在一輛汽車後座性侵她，前座還坐著她的朋友，只是朋友戴著耳機所以沒發現自己遭性侵。警方馬上循線逮捕她的前男友，帶回警局偵訊。

在桑德弗臉書上，能看到許多她跟前男友熱戀時的甜蜜照片。(圖/ 翻攝自臉書@Hannahj Sandover)

前男友被帶回警局後，馬上接受長達5個半小時的嚴峻拷問，經歷各種嚴密的測試，但同時警方發現桑德弗的證詞有矛盾，每問一次就會突然改變說法，當警方要求她到醫院驗傷做檢查，她才說自己沒有被下藥；最後在警方追問下她才坦承，這一切都是編造出來的，根本沒有性侵這回事。

原來桑德佛的誣告全是為了報復前男友，因為她想復合卻遭到拒絕，而她要感到慶幸的是，她是初犯又年輕，所以只是被控訴「浪費警力資源」。而無辜的前男友在經歷5個半小時的拷問，身心受創，他無奈地表示，「面對女孩的自信心，已經完全被摧毀了」。