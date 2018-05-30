來自天國的戒指！未婚夫罹癌驟逝 她3個月後竟有驚喜

來自天國的戒指！未婚夫罹癌驟逝 她3個月後竟有驚喜(圖/ 翻攝自臉書@ Danielle Cumberworth)

友善列印
／綜合報導

英國一名27歲女子丹妮爾(Danielle Cumberworth)去年本來計畫和罹患血癌的未婚夫艾許利(Ashley Grant-Smith)結婚，但對方病情惡化驟逝，未能跟愛人結婚成為她最遺憾的事；沒想到3個月後她收到一個包裹，裡面居然是艾許利親自設計的婚戒，讓她超感動。

綜合外媒報導，丹妮爾和艾許利從2015年就在一起，隔年男友卻被診斷出罹患罕見血癌T細胞淋巴瘤，但她並不打算離開，反倒是決定與男友同居，她表示「當時我們才剛在一起，也沒有住在一起，更沒有見過雙方家長」，為了愛她還是決定陪著艾許利對抗病魔。

丹妮爾儘管知道艾許利罹患血癌，因為愛仍陪伴在他的身邊。 丹妮爾儘管知道艾許利罹患血癌，因為愛仍陪伴在他的身邊。(圖/ 翻攝自臉書@ Danielle Cumberworth)

兩人住在一起後，丹妮爾日日夜夜看著艾許利受到病痛折磨，還陪著他到醫院接受18次化療，本來有機會接受移植手術，卻沒料到癌細胞早已擴散全身，艾許利身體太虛弱只好作罷。

去年10月艾許利出院回家後，感概地向丹妮爾說，「人生最大的遺憾就是無法和妳結婚」，讓她毅然決然要立即結婚，成為合法夫妻。但不幸的是，丹妮爾獨自去辦理結婚登記時，接到艾許利病危的電話，也來不及完成他的願望。

不過，今年初丹妮爾收到一個包裹，打開才發現是艾許利親自設計的白金鑽戒，「我當時沒有哭，反而笑了，他沒有跟我說過他親自設計了一款白金鑽戒」；而對於這個來自天國的戒指，她也感動地說，「儘管我們來不及向彼此訴說結婚誓言，但我將來都有這個戒指陪伴，我會一輩子好好珍藏」。

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