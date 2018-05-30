2018年05月30日 22:08 陳慶餘

被懷疑未成年飲酒 美國辣媽慘遭警察壓制痛扁（取自YOUTUBE）

又見警察暴力執法！美國一名20歲的辣媽艾蜜莉（Emily Weinman）日前和家人及朋友到紐澤西州的一處沙灘遊玩，沒想到卻被路過巡邏的警察懷疑未成年喝酒，雖然當下艾蜜莉已經透過酒測證明清白，但警察仍不死心不斷在她的身旁徘徊，艾蜜莉也因此與警方發生口角，沒想到最後卻演變成艾蜜莉慘遭警方壓制在地痛扁的肢體衝突。

據了解，當時艾蜜莉和友人及家人到海灘遊玩時遇上警察巡邏，警察發現她身旁擺著酒瓶後就上前詢問她的年齡，而她照實回答20歲（當地的合法飲酒年齡為21歲）之後，警方就立刻對她進行酒測，艾蜜莉也沒有出現任何酒精反應。

沒想到警察接下來卻不死心的不斷在她的身旁徘徊，讓艾蜜莉不滿的向其中一名警方表示：「難道警察除了在海灘上抓未成年飲酒以外，沒別的事情好做了嗎？」而在聽到這句話後，其中一名警察疑似是見笑轉生氣，竟表示：「本來我打算放過妳，但現在我要要替你錄口供」，並且要求艾蜜莉提供姓名但卻遭到拒絕，接著兩方就爆發肢體衝突，過程全被一旁民眾拍攝下來。

影片中可見，艾蜜莉被警察壓制在沙地上痛毆，而艾蜜莉則是一邊大喊「我沒有錯，你們不能打我」一邊反抗，旁邊還伴隨著她18個月大女兒的哭聲，相關影片上傳到臉書短短一個禮拜，點閱次數就超過600萬，不少網友都認為警方執法過當，甚至還有人直言，若艾蜜莉是個非裔黑人，那警察很有可能就已經開槍了。

對此，警方也出面表示，目前本案已經進入內部調查程序，在調查結果出爐前會先將涉案員警調職，至於艾蜜莉則是被指控襲警、妨礙公務、行為不檢、未成年持有酒精飲料等罪名。