停車場繳費機沒錢找竟給「超誠實發票」 網笑翻：第一次看到

2018年05月31日 07:01 邱柏玟

逛夜市到停車場停車也會被A錢？一名女網友抱怨開車到羅東夜市，離開時要繳停車費，卻發現自動繳費機沒零錢找，發票上註明「實欠30元」，讓她們無奈向管理員反應，但對方態度跟解決方式令她們超傻眼；而大批網友卻被「超誠實發票」吸引，很多人都直言「第一次看到發票有實欠項目」。

28日有一名女網友在臉書社團爆料，她和友人27日晚上開車到羅東夜市，將車子停放在鄰近的停車場，逛完夜市取車前到自動繳費機付款，卻遇到令她們傻眼的狀況，「到繳費機繳60元停車費，我們塞了張百元鈔票，找零只有2個5元，發票上也註明少找30元」。

發票上面清楚寫著「費用：NT$60、投入：NT$100、找出：NT$10、實欠：NT$30」。(圖/ 翻攝自臉書《爆料公社》)

原PO秀出繳費繳給的發票，上面清楚寫著「費用：NT$60、投入：NT$100、找出：NT$10、實欠：NT$30」，機器沒零錢找給消費者的狀況，居然清楚地在發票上寫出來；她們也馬上拿著發票向管理室人員反應，對方一開始居然強硬地表示沒辦法證明少找了30元，但當她們拿出發票後，才從收銀機拿出30元扔在桌上，更直接搶走發票。

管理員將發票拿走後，原PO跟對方表示可以拍照留存，但他卻說沒相機，直到她們堅持說要報警處理，對方才將發票歸還；她也提到，「當時發現很多排隊在我們後面的人都是要反應機器找錢或是少找錢」，最後更呼籲其他網友檢查自己的發票，「不然每個人都被A個幾十元！瘦了我們的荷包便宜了無良商人」。

不少人看到停車場用這種方式A消費者的錢覺得很扯，而且管理員的態度令人不敢恭維。但大多數網友卻被「超誠實發票」吸引，紛紛笑說「誠實的發票，第一次看到寫實欠耶」、「機器也知道自己欠錢，好酷的機器唷」、「發票比人誠實」、「機器都比管理員有良心」、「不得不說這機器滿厲害的」、「這機器一定是吃了誠實豆沙包啊」。