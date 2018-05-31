普妹砸42萬整形！爽嫁富二代5個月離婚 嘆「男人承諾很廉價」

普妹砸42萬整形！爽嫁富二代5個月離婚 嘆「男人承諾很廉價」(圖/Quách Phượng臉書)

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「我一定很幸福的！」越南一名女子郭金鳳（Quách Kim Phượng）因為長相普通，每次去相親時都被男方婉拒，自信心不足的她拿出3億越南盾（約新台幣42萬）去整形，沒想到整完不到1年的時間就順利嫁給富二代男友，並在網路上開心寫下「會過得很幸福」，不過令人稱羨的婚姻卻只維持5個月，也讓她感嘆地說：「男人的承諾不要聽...。」

來自越南的郭金鳳因為天生擁有厚嘴唇和微暴牙，長相較為普通的她常被嘲笑「蒜頭鼻」等，讓她從小就沒有自信心，也沒有交過男朋友。後來透過親友幫忙，尋找合適對象安排相親，沒想到每每遭對方拒絕，受到打擊的她為了恢復自信，先花了1.5億越南盾（約新台幣26萬）到醫院整形，並矯正牙齒，前後1年來一共花了3億越南盾，如今變成了正妹，讓許多親友驚呆。

普妹砸42萬整形！爽嫁富二代5個月離婚 嘆「男人承諾很廉價」 郭金鳳花42萬整形成為正妹。(圖/Quách Phượng臉書)

後來她在某次聯誼活動上，遇見了一名富二代，兩人交往不到半年的時間就決定結婚，當時郭金鳳以為自己是個幸運的女孩，也對新婚生活很滿意，沒想到婚後沒多久，丈夫就開始劈腿，甚至打電話約其他女生跑趴、喝酒，讓短短5個月的婚姻破碎，且郭金鳳還懷上了一個女兒。

郭金鳳日前在臉書發文表示：「幸福是不容易找到的，我仍是站在原地等到你...但是我的心已被你傷害了，你之後還會回來找我嗎？...這童話故事其實很現實，我一點也不敢相信...男人的承諾真的不要聽，很廉價。」可見上一段婚姻讓她傷心透頂。

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