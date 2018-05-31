渣男偷吃高中妹！女友驚見證據崩潰 性愛片全外流

渣男偷吃高中妹！女友驚見證據崩潰 性愛片全外流(示意圖/本報資料照)

友善列印

遇到錯誤的愛情就要勇敢放棄！一名女網友在臉書發文表示，日前在男友的手機內發現多段偷吃高中妹的性愛片，氣得她傳訊息質問對方，並提出分手的要求。不過事後男方手機內的4段影片竟全外流，時間長度在36至5分鐘不等，意外引起網友熱烈討論。

女網友日前在臉書「爆料公社」發文表示，與男友交往2年，一直都是遠距離戀愛，「我很珍惜每次的約會，甚至都討論到未來規劃了。」她本來天真地以為可以平穩走下去，沒想到就在上星期見面時，她意外在男友的手機內發現影片，內容明顯是男友和高中女生激情的畫面，「看到他跟高中妹發生關係，他還拍下影片......。」

渣男偷吃高中妹！女友驚見證據崩潰 性愛片全外流 渣男偷吃高中妹！女友驚見證據崩潰 性愛片全外流(圖/爆料公社)

事發當下，女網友震驚地收拾行李離開，「回家路上我一直哭，覺得好噁心，到底他為什麼要這樣對我？我現在真的很難過不知道該怎辦（麼）了......。」事後她也傳訊息質問男友，雖然對方表明影片是朋友傳給他的，「寶貝你要相信我，我這麼愛你，你怎麼可能不知道？」但女網友仍不相信，「我都看到了，這樣我要怎麼相信你，我現在不想跟你說話，我們就分手吧，我不會原諒你的！」

渣男偷吃高中妹！女友驚見證據崩潰 性愛片全外流 兩人對話截圖。(圖/爆料公社)

對話截圖PO上網後，引來網友熱烈討論，還有人早已看過性愛影片，「早發現、早放生，免得日後生死不如」、「早點切一切也好，這種男的不會改的」、「這男的都自己拍下來了怎麼讓人相信他」、「渣男就放生吧」、「高中妹也很傻！」

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