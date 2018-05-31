「求你捐骨髓！」22歲女兒血癌休克 冷血父：死了我也不捐

2018年05月31日 11:27 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

怎麼有這麼狠心的父親？大陸河南安陽一名22歲女子趙晴，因罹患血癌只能躺在醫院化療，僅病況的病況讓她急需骨髓救治，但父親竟冷血拒絕女兒的請求，還嗆：「我不會捐任何一滴，妳就當我死了吧！」。

趙晴的父親與母親蔣風靈結婚後，手上就一直沒有穩定的工作，甚至有酗酒習慣。蔣風靈說，她只能靠打零工維持生計，趙晴出生後婆家也不願意幫忙，只好帶回娘家照顧，一家人的生活也是靠娘家救濟。直到2002年趙晴的父母離婚，當時趙晴留在父親家，但父親2年後又再婚，蔣風靈不願女兒受委屈，便把她帶回身邊照顧。

骨髓配對第二符合的蔣風靈決定捐骨髓給女兒。(圖/翻攝自騰訊)

趙晴說，多年來父親多次開口借錢蓋房，趙晴把打工來的積蓄偷偷給他，甚至用自己的名義貸款3萬元人民幣（約新台幣14萬元）。2016年9月趙晴被診斷出淋巴結腫大，確診罹患急性骨髓性白血病（Acute myeloid leukemia，AML），住院了2天後，父親竟決定與她斷絕關係；同年10月時她突然休克，急需骨髓救治，經過醫院配對後發現爸爸的骨髓與她最符合。

但預料之外的是，父親得知後竟多次拒絕捐骨髓，甚至抱著無關緊要的態度說：「妳就當我死了吧！」連婆婆都對蔣風靈說：「妳們愛死就死，愛活就活，就算妳女兒死了，我也不會讓我兒子捐一滴血！」讓母女倆心灰意冷。

蔣風靈為了女兒的醫療費四處借錢，還賣掉房子才籌出來。(圖/翻攝自騰訊)

後來骨髓配對第二符合的蔣風靈決定捐骨髓給女兒，並每天在病床旁照顧她，後來趙晴病情逐漸好轉，兩人開心地慶祝，以為最艱辛的日子過去了，沒想到後來趙晴再次複檢時，醫生竟告知「妳女兒白血病復發」，瞬間讓蔣風靈從天堂掉入地獄。

趙晴罹癌的2年來，抗癌化療費高達130萬人民幣（約新台幣600萬元），蔣風靈除了四處借錢，還賣掉房子才籌出醫療費。蔣風靈也說，她已經不期望孩子的爸了，「他欠孩子的3萬都沒有還完，更別說主動出錢給孩子看病了。」