被掛電話評價2顆星！火鍋店怒嗆：您比較高貴？ 網友戰翻

被掛電話評價2顆星！火鍋店怒嗆：您比較高貴？ 網友戰翻(圖/爆廢公社)

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態度一定要這麼差嗎？一名女網友在臉書發文表示，日前打電話到火鍋店訂餐外帶，沒想到話說到一半就被掛電話，原PO再打過去，店家又僅說「4個不做」，接著又掛電話，消極態度讓她相當不解，憤而給予店家粉專2顆星的評價，不料事後竟被火鍋店回覆：「您比較高貴？」

女網友在臉書「爆廢公社」發文表示，被火鍋店掛電話後，到該店粉絲專頁評價2顆星，並留言：「因為希望節省時間，在8點打過去想預定4個，說晚點過去拿，被店員掛電話，覺得服務態度不怎樣，吃過CP值的確尚可，但如果態度只有這樣就算了。」

被掛電話評價2顆星！火鍋店怒嗆：您比較高貴？ 網友戰翻 店家的嗆辣回應引起網友熱議。(圖/爆廢公社)

事後店家回覆原PO：「感謝您的批評，請問您在哪裡可看到電話預約？」、「我等您的回覆喔！」原PO則回：「沒有看到可以喔，但我去電時說：我要外帶，先跟你點等一下過去拿，他問我要什麼，我念完一個就被掛電話了。」沒想到店家不客氣地指責：「為什麼不打回來？我現在告訴您，我們的電話就是爛，會斷線，就是不想換！不是您打來我們就非為您服務，如果您不來拿算誰的，算我們倒霉？因為您一通電話，就必須有一位同仁放下手邊工作為您服務，現場等候的都比較次級，您比較高貴？」

對此，引起許多網友砲轟，紛紛到該粉專狂洗1顆星評價，「店家好嗆」、「大姨媽來喔！這麼兇幹嘛」、「這爛態度生意不會好的」、「很多賣吃的生意好態度就很屌，花錢還要受氣何必呢」。

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