睡太少、太多、太沉都要命？ 每日黃金7小時自癒所有文明病

睡太少、太多、太沉都要命？ 每日黃金7小時自癒所有文明病（示意圖／達志影像）

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/綜合整理 ; 宮崎總一郎/大是文化

常熬夜的人，罹癌率比一般人高四成，連續兩天睡太少，糖尿病就逼近你。好入睡、一覺到天明？這代表身體的疲勞已經超過常態！開燈睡覺、假日補眠、甚至厚厚的窗簾，都是致病原因……。日本名醫宮崎總一郎表示，睡眠時數平均7小時的人最長壽。睡太多也可能要命！

現代人常因為工作忙碌、娛樂來源過多，例如電視、網路遊戲、手機通訊等，而讓自己睡得太少，還有人甚至以自己不睡覺為傲；另一方面，則有許多人認為睡得越久越健康。常常平日睡太少，然後在週末一次睡到下午。但是事實並非如此，睡不夠當然對身體不好，但睡太多對身體同樣會造成傷害。

根據調查結果顯示，最能延年益壽的睡眠時數是7個小時，少於7個或多於7個小時，會提高死亡率、最高甚至提升至40%。許多人都有假日睡到日上三竿，反而整天昏昏沉沉、全身痠痛，越睡越想睡的經驗。從預防疾病的觀點來看，是應該馬上停止的習慣。

研究中也指出，睡眠時數平均是8小時的人，就會提高死亡率，也就是睡眠時數只要增加1小時，死亡率就會提高15%；如果平均睡9小時，不論男女，死亡率都會提高約20%；而睡眠時數平均為9.5個小時的人，其死亡率會比睡7小時的人，大約高出30至40%。

很多人都不知道，「睡不夠」甚至會引起攸關生命的疾病，例如癌症、高血壓、糖尿病等重大疾病。另外，從皮膚變粗糙、腹瀉、感冒一直不好、傷口癒合很慢等小毛病，還有瘦不下來、發胖、憂鬱症，甚至於腦血管疾病、心臟病的形成，睡眠的時間占了很大的因素。

日本名醫宮崎總一郎指出因現代有90%的人都有睡眠不足的問題，但卻不引以為意。長期下來，造成容易焦慮、注意力降低、精神不濟、各種病痛上身的危機！根據調查結果顯示，最能延年益壽的睡眠時數是7個小時，少於7個或多於7個小時，會提升死亡率，最高甚至提升至40％。

不過，每個人最佳的睡眠時數並不一樣。睡7個小時最長壽，只不過是接受調查者的睡眠時數平均值。如果把每個人的睡眠時數分開來看，有的人睡6.5個小時，也有人是7.5個小時。所以，請把7個小時當作是一個基準值就可以了。

最重要的是，為了健康，請捨棄「假日就一次睡個夠」的想法吧！星期六、日睡到中午，甚至是到夕陽西斜才起床的作息，從預防疾病的觀點來看，是應該馬上停止的習慣。

有許多人為了彌補平日的睡眠不足，利用週末大睡特睡，但是這種生活習慣，或許就是引發疾病，並減短壽命的最大原因。

所以，正視睡眠問題前，請先問問自己：「昨天睡了幾個小時？」

本文摘自，大是文化《修復身體的黃金7小時》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！

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