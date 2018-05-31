女大生7萬4賣初夜！2嫖客稱「不像」狠砍價 她爆哭：要繳學費

女大生7萬4賣初夜！2嫖客稱「不像」狠砍價 她爆哭：要繳學費(圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

大陸有不少女大學生為了籌措學費，寧願求快求方便就找裸貸、包養，甚至不惜拍賣初夜！日前有2名男子透過交友軟體認識一名想拍賣「第一次」的女大學生，談好以16000元(約新台幣74000元)價碼玩3P；沒想到完事後2男卻稱她「不像處女」，還拍下砍價時的影片PO上網，引起熱議。

綜合陸媒報導，大陸有一名女大學生為了籌錢繳學費，決定上網拍賣她的第一次，遇到2名男子大方地表示願意以16000元(約新台幣74000元)跟她約，在大玩3P後，2名男子卻聯手質疑女大生「不像處女」，認為她動作老練不像是沒有經驗，所以拒絕付款。

2名無賴男子還拍下女大生在床上用棉被遮臉的畫面。 2名無賴男子還拍下女大生在床上用棉被遮臉的畫面。(圖/ 翻攝自微博)

女大生當下超崩潰，哭訴「我自己沒交過男友我不知道嗎？這種事你不能感覺得啊」，雙方就在旅館房門邊討價還價，其中一名男子還拿手機錄影，看到她哭喊「怎麼這樣子啊」，另一名男子拿著幾張鈔票，囂張地說「現在不是給妳錢了嗎？妳不是要錢？錢給妳妳還不要啊？」，更表示她不收下的話，「就一毛都沒有」。

2名男子無賴的行徑，讓她仍哭哭啼啼地說，「不夠，我真的要繳學費的」，而當她發現被對方在錄影，便生氣地表示，「你憑什麼拍我這麼多影片」；最後2名男子只願意給付幾千元給女大生，事後更將影片PO上網，「這個笨蛋！給了我3千！我他媽最多給她一千！這種女孩…」。

影片曝光後，2名無賴男子立刻引起網友撻伐，「畜牲啊！兩個大男人玩學生妹還不想付錢？簡直是人渣中的戰鬥機了吧」、「省下錢後半輩子治愛滋用吧」、「先不說女孩子這種行為怎麼樣，這兩男人太渣了」、「真不要臉，沒錢就不要嫖」、「公安局不應該把他們抓起來嗎？」、「騙人家第一次還不付錢！會有報應的」。

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