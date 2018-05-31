母親節得獎公布！超過兩百項獎品你抽中了嗎？

2018年05月31日 17:27 綜合整理

由中時電子報APP所舉辦的【母親節感恩大放送 逾200項禮品等幸運的你來拿】活動已於5月25日截止，非常感謝廣大網友們回響及參加！現在到了最緊張、刺激的抽獎時刻，先前已符合抽獎資格的各位，快來看你究竟抽中了什麼大獎？最後，還是要跟全天下的媽媽們說一聲「母親節快樂」、「媽媽們辛苦了」！

所有得獎者，我們都會主動私訊您，告知已贈獎的訊息。若收到中時電子報臉書的訊息，千萬別覺得意外。而沒有收到的人，也別氣餒！因為很快地，下載APP又會有新的活動與大家見面囉！

【第一類 鍋寶鍋具】

一、鍋寶IH智能定溫電子鍋-8人份-絲緞銀，共1名。

(由於價值超過1千元，故領獎時須先行填寫「所得簽收單」。)

一、鍋寶IH智能定溫電子鍋-8人份-絲緞銀，共1名。

二、鍋寶煎大師黃金不鏽鋼炒鍋-36cm，共3名。

由於價值超過1千元，故領獎時須先行填寫「所得簽收單」。)

二、鍋寶煎大師黃金不鏽鋼炒鍋-36cm，共3名。

三、鍋寶32cm金鑽不沾鍋4件組-玫瑰金，共3名。

(由於價值超過1千元，故領獎時須先行填寫「所得簽收單」。)

三、鍋寶32cm金鑽不沾鍋4件組-玫瑰金，共3名。

四、鍋寶多功能電烤箱-9L，共2名。

(由於價值超過1千元，故領獎時須先行填寫「所得簽收單」。)

四、鍋寶多功能電烤箱-9L，共2名。

五、鍋寶日本製透明三用鍋4.2L-玻璃鍋蓋，共5名。

(由於價值超過1千元，故領獎時須先行填寫「所得簽收單」。)

五、鍋寶日本製透明三用鍋4.2L-玻璃鍋蓋，共5名。

六、鍋寶舞動黑咖啡萃取杯-拿鐵超值組，共5名。

(由於價值超過1千元，故領獎時須先行填寫「所得簽收單」。)

六、鍋寶舞動黑咖啡萃取杯-拿鐵超值組，共5名。

七、 鍋寶耐熱玻璃保鮮盒-4件方正組，共5名。

七、 鍋寶耐熱玻璃保鮮盒-4件方正組，共5名。

鍋寶鍋具領獎辦法：

鍋寶鍋具領獎辦法

以上獲得7種鍋寶鍋具的你，可選擇 (郵寄、帶領、親領) 三種方式領取獎項

1. 郵寄地址：10885【時報大樓】台北市萬華區艋舺大道303號 中時電子報 行動應用組 收

2. 3. 親領、代領地址：2018/05/31-2018/06/22(不含六、日的07：30-16：00) 期間內親自於【時報大樓】【近捷運龍山寺】台北市萬華區艋舺大道303號，請1樓警衛撥打分機 2308-7111 #2560 找謝先生領獎項。

【第二類 旅遊展覽票券】

1. Peppa Pig粉紅豬小妹超級互動展X2，15名

1. Peppa Pig粉紅豬小妹超級互動展X2，15名

2. 澎湖福朋喜來登酒店雙人住宿券X1，1名

補充說明：由於喜來登雙人住宿券票面價值超過1萬元，故領獎時須先行填寫「所得簽收單」。

2. 澎湖福朋喜來登酒店雙人住宿券X1，1名

3. 烏來雲仙樂園門票X2，27名

3. 烏來雲仙樂園門票X2，27名

4. 烏來雲仙樂園纜車+原民屋套餐X2，3名

4. 烏來雲仙樂園纜車+原民屋套餐X2，3名

5. 袖珍博物館展覽票X2，50名

5. 袖珍博物館展覽票X2，50名

旅遊展覽票券領獎辦法：

旅遊展覽票券領獎辦法：

以上獲得5種旅遊展覽票券的你，可選擇 (郵寄、帶領、親領) 三種方式領取獎項

1. 郵寄地址：10885【時報大樓】台北市萬華區艋舺大道303號 中時電子報 行動應用組 收

2. 3. 親領、代領地址：2018/05/31-2018/06/22(不含六、日的07：30-16：00) 期間內親自於【時報大樓】【近捷運龍山寺】台北市萬華區艋舺大道303號，請1樓警衛撥打分機 2308-7111 #2560 找謝先生領獎項。

【第三類 保養品】

1. ONE DAY BIO臉部保養品，共23名

1. ONE DAY BIO臉部保養品，共23名

補充說明：由於ONE DAY BIO臉部保養品價值超過1千元，故領獎時須先行填寫「所得簽收單」。

2. U Vakker 美肌防曬氣墊慕斯，共13名

2. U Vakker 美肌防曬氣墊慕斯，共13名

3. 波特嫚面膜，13名

3. 波特嫚面膜，13名

4. 曼秀雷敦-水潤肌防曬噴霧，共1名

4. 曼秀雷敦-水潤肌防曬噴霧，共1名

保養品領獎辦法：

保養品領獎辦法：

1.郵寄地址：10885【時報大樓】台北市萬華區艋舺大道303號 中時電子報 行動應用組 收

2. 3. 親領、代領地址：2018/05/31-2018/06/22(不含六、日的07：30-16：00) 期間內親自於【時報大樓】【近捷運龍山寺】台北市萬華區艋舺大道303號，請1樓警衛撥打分機 2308-7111 #2560 找謝先生領獎項。

【活動規範】

1. 一個臉書帳號僅限參與一次本活動。親自領獎時，主辦單位也會核對您回傳的身分證正反面影本是否與您攜帶的身分證正本相符。

檢核時若有誤將不具抽獎資格。如中獎者之身分證明文件有不實、資料不全、錯誤，或冒用、盜用任何第三人資料時，主辦單位有權取消其得獎資格。

2. 本活動之中獎者不得要求更改獎項、兌換成等值現金或將獎項轉讓給他人。主辦單位保留隨時修改活動辦法及獎項或終止本活動 或變更同價值商品之權利。

3. 抽獎當日，經主辦單位及法務人員見證下透過電腦系統自動抽獎產生幸運得主。

4. 本活動獎項寄送地區僅限台、澎金馬，主辦單位不處理郵品至海外地區等之事宜。參加者與本活動，即同意接受辦法注項規範如有違反，主辦單位得取消其參加或獎者資格。

5. 若需委託他人代領，請填寫委託書並完整填寫，代領人需攜帶得獎人及個人身分證及其正反面影本，與另一可證明證件及委託書，並在指定期限內完成領獎，方可領取獎項。

6. 中獎申報所得稅計算：

獎品價值 是否需扣繳機會中獎稅款 是否需申報所得稅

1,000 元以下 不需扣繳 不需申報

1,001 元至 19,999 元 不需預先扣繳，需合併申報所得稅

20,000 元 ( 含 ) 以上 需依規定扣繳稅款 需合併申報所得稅。若不願意配合，則視為自動棄權，不具得獎資格。

應繳所得稅 ＝ ( 全年所得淨額總額【含機會中獎】× 稅率)－ 累進差額－已扣繳稅額（含機會中獎）。

詳細中華民國稅法請見：http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=G0340028

7. 主辦單位就本活動參加者之資格，保有審查權利若以惡意電腦程式或其他明顯違反活動公平性之方式，或經查核有不符合本規定參加資格者明顯違反活動公平性之方式，一經本公司發現或第三人檢舉，主辦單位除得立即取消參賽者支參賽得獎資格並得追回獎金品。

8. 本活動如有任何因電腦、網路話技術或其他不可歸責於主辦單位之事由，而使參與本活動者登錄之資料有遺失、錯誤或毀損所導致無效情況，主辦單位及其活動小組不負責任何法律責任參加者與得獎者亦不得提出異議。

9. 參加本活動之會員視同承認規定效力，如有未盡事宜，主辦單位保留、修改、終止變更活動內容細節之權利，且不另行通知。