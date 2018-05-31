網購完沒給正評 男子竟收到賣家寄的神主牌

2018年05月31日 17:49 陳慶餘

上海一名王姓男子上個月在淘寶網購物時，不滿賣家的客服態度不佳，因此與客服發生口角衝突，而王男也在收到商品後不滿的在該賣家的評價頁面留下「中評」，沒想到男子事後卻收到對方寄來的神主牌報復，讓王男氣得向淘寶網投訴，甚至還一狀告上法院。

王男指出，自己上個月10日在淘寶上的一間商店購買收納用的真空壓縮袋，而當他詢問客服人員產品的詳情時，該店的客服過了許久才回覆，讓王男心生不滿與對方發生口角衝突，而賣家的客服更賭氣的表示，會建議老闆「不要讓評價低」的買家購買產品，更稱這樣才不會「浪費時間」，王男認為客服態度欠佳，在該賣家的評價頁面留下「中評」。

沒想到在一個月過後，王男卻收到一個上頭寫著「萬古流芳、永垂不朽」的神主牌，「我56歲的一個大活人，為甚麼會收到死人用的東西？」讓王男氣得向淘寶投訴，才得知這個神主牌竟然是由一個月前與他發生口角的商家所寄出。

因為王男投訴的關係，該店已被淘寶網關閉，而王男在事後也不斷接到自稱是該商店負責人的電話，對方也向王男解釋他對此事完全不知情，也已經在事發過後解雇該名員工，希望王男能夠向淘寶撤銷投訴，但不滿的王男不接受對方的道歉，甚至認為對方是在推卸責任，因此更進一步的以「惡意侵犯人格權」為由，將對方一狀告上法院。