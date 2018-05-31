神級正妹自爆黑歷史 1年半前後對比照超嚇人

2018年05月31日 17:56 邱柏玟

現在有越來越多愛美的女人，為了變漂亮花再多錢整型都沒關係！先前有一名櫻花妹將自己整成AV女優明日花綺羅引起熱議，最近又有一名日本女子「早川」在網路上分享自己減肥1年半，再加上整型的對比照，讓大票網友都嚇壞了，忍不住驚呼「路人變麻豆」。

早川自爆黑歷史，1年半的前後對比照讓網友全嚇壞了。(圖/ 翻攝自推特)

昨(30)日早川在推特上分享自己的黑歷史，她表示花了1年半的時間，靠著運動和少量飲食減肥，從85公斤減到52公斤，後來更透過各種微整型，包括雙眼皮、開眼頭、淚袋、肉毒桿菌瘦臉，臉蛋也從圓嘟嘟、瞇瞇眼和戴眼鏡書呆子樣，變成大眼瓜子臉的神級正妹。

早川也補充，她花了大概55萬日圓(約新台幣15萬元)在整型上，而談到減肥方面，她強調「意志力」真的很重要，她更清楚知道碳水化合物是肥胖最大的敵人，還曾經一天只有吃3口飯。

許多男網友紛紛留言告白「一見鍾情了」。(圖/ 翻攝自推特)

許多男網友看到早川驚人的轉變，紛紛嚇傻留言，「這也差太多」、「根本是兩個人吧」、「從路人大媽變成超正模特兒」、「一見鍾情了」、「超級可愛的」；不過，有眼尖網友則認為，「應該還有加上化妝的功力吧」。