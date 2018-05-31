2018年05月31日 19:48 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

先前就曾有民眾做實驗，實際測試棉被套上黑色塑膠袋溫度是否會提高。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

台灣最近氣溫一天比一天高，甚至直飆38度C，民眾除了喊熱之外，也有不少媽媽將家裡的棉被拿出來曬，讓塵蟎可以通通被紫外線消滅。不過，有專家指出多準備一個黑色塑膠袋套起來曬，袋中溫度可提升至50度C以上，不用兩個小時就能事半功倍。

綜合陸媒報導，香港蟲害管理學會主席陳則森曾表示，攝氏60度的高溫能有效殺光棉被裡的塵蟎，所以平日氣溫若達到30幾度高溫，拿棉被出來曬太陽時，如果先在棉被外面套上一層黑色塑膠袋，袋內溫度就能提升至50、60度C左右，「由於黑色吸熱的原理，溫度就會提高」，而因此更能事半功倍。

曬棉被用這招事半功倍 專家認證：「黑塑膠袋」除蟎超有效(圖/ 翻攝自影片)

不只有大陸專家認證，日本網站「Naver」有刊登過一篇曬棉被的5種方式，其中一項就是利用黑色塑膠袋，更能提升除蟎功效；而文章內更提到，別在清晨或黃昏傍晚時曬棉被，因為空氣中濕氣增加，無法有效對付塵蟎，一天中最佳的曬棉被時間是早上10點到下午3點。

不過，先前就有一名小兒科醫師陳映庄在臉書上分享有關防蟎的問答，針對用黑色塑膠袋套住棉被曬太陽，是否能真的殺死塵蟎，他表示，黑色塑膠袋套著棉被曬太陽確實可以「殺死」塵蟎，但屍體都還是附著在棉被上；除非民眾的棉被是可水洗材質，在曬過棉被後記得丟下水清洗，才算是真的成功消滅塵蟎。