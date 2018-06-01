蘭花外觀激似「裸男露下體」 網友：可惡想種！

2018年06月01日 07:00 陳慶餘

雖然美麗的花朵本身就是植物的生殖器，但長成這樣還真的事很少見！一名女網友亞曼達（Amanda）日前在網路上發現一種特殊的蘭花，由於花朵的外觀長的實在是太像是裸男張開雙腿露出下體，因此在她將照片轉貼到推特後引起網友熱議，短短幾天轉貼數量就突破10萬次。

亞曼達日前在推特上貼出一種主要分布在地中海地區的蘭花「義大利紅門蘭（Orchis Italica）」，由於這種蘭花的外觀和裸男太像，因此又被稱之為「裸男蘭（Naked Man Orchid）」，亞曼達在貼文中也搞笑的表示自己「才不會假自己沒有被它（蘭花）的特殊外觀給吸引」。

不少網友在看到照片後都直呼「超想種」，也紛紛留言表示：「感覺很像老天爺在惡搞」、「超想看看女友收到這種花之後的反應」，更有專業網友指出，傳說中花心男在死了之後就會變成這種「裸男蘭」，並用這種一直在人們面前全裸的方式來懲罰他們的花心。