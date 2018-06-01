點滿桌炸雞！網美拍完「一口都沒吃」全丟廚餘 引網砲轟

2018年06月01日 13:30 杜炤佑

現代網美習慣在社群網站上PO美食照，除了分享各地美食外，名氣高一點還有機會接到廠商業配，不過日前就有網友爆料，一名網美在店家介紹炸雞時，竟在拍完照後，把整桌食物都丟掉，讓人不禁覺得「太浪費」，引起網友熱議。

南韓炸雞「bb.q CHICKEN」進軍台灣，就有網友在論壇「巴哈姆特」爆料，表示在台中高鐵站遇見網美點了滿桌炸雞，結果拍完照後竟全部丟掉，「我們有跟上去拍，想說要拿去哪？沒黑他，保證真的，至少吃幾口吧？完全沒吃。」

事後查詢該名網美的IG，的確PO出滿滿的炸雞「推薦文」，其中寫道：「滿滿一桌，全部口味都點來吃看看！種類很多，從炸雞到年糕都有耶！」還詳細描述出每個炸雞的口味心得。

網美事後發文道歉。(圖/翻攝IG)

對此，引起許多網友批評，認為就算花了錢也別這麼浪費食物，「不吃好歹也分別人」、「丟掉太扯了」、「店家用心做出來，結果全被丟掉」、「你不適合當吃貨女孩」。

後來該名網美也在IG限時動態發文：「對不起，對於被這次事件傷害到了人，我們不應該浪費任何食物，對不起！」她也說，當時確實為了拍照點太多，也花了2個小時想要吃完，「對不起造成了好多人的誤會，我們不想浪費任何食物，下次我一定會衡量自己的能力，吃不完的也一定會打包帶走。真心謝謝每個支持我的朋友，我會堅強一點，更謹慎的，幫助那些需要幫助的人。」