是否惶惶不安 莫名的害怕 你恐慌了嗎？

2018年06月01日 13:34 林嘉三 /綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載 /綜合整理 ; 郭育祥醫師/授權轉載

說起恐慌焦慮的不舒服過程與治療甘苦，任何一位患者或者周圍的家屬親友，都能洋洋灑灑呈上數篇辛酸血淚，然而沒有親身經歷其中卻很難領略一二，郭育祥醫師形容說：「就像坐飛機遇到亂流的感覺」，也許短則數秒，長則數分鐘，都讓我們度日如年，害怕不已，然而急性發作時，卻像是無時無刻、每分每秒都在亂流中，其惶恐不安的程度可想而知。如果要問「甚麼情況會誘發恐慌」、或者「為什麼會生這種病」，往往沒有標準答案，因為正確解答因人而異，每一個個案的情況都不同，有的人是在理髮的時候剛好發作，於是身體下意識地記住那個當下，往後只要理髮的圍兜兜一圍上來，或者一踏進美容院，就感覺呼吸困難，甚至是一想到要剪頭髮，渾身就不舒服。

但如果說是因為理髮而罹患恐慌，未免太過武斷牽強。就好像感冒一樣，中獎的原因往往不是因為穿得少或冷氣吹太強，而是因為碰到感冒病毒，自律神經失調所引起的恐慌症也是如此，並非失調者的抗壓性差，反而是因為失調了，才導致他們對抗壓的能力下降。

除此之外，恐慌還有一個特點，在忙碌的時候不會發作，像是工作上遇到大案子、做生意遇到旺季、學生遇到大考，常常全神貫注於眼前的主要任務，健康無異狀，反倒是事情結束空閒下來的時候，最容易發作，這也是為什麼身邊的親友總說：「一定是太閒、想太多才會這樣」，但真相是：過度亢奮的交感神經，導致恐慌症的朋友停不下來。恐慌者就好比一台法拉利的跑車，擁有絕佳的性能，最快的油門，在交感神經（可比車子的油門）的強烈作用下，讓他們充滿戰鬥力，遇到事情很積極，也事事追求完美，然而這台跑車卻配備了腳踏車的煞車系統，導致在該放鬆、該休息的時候，車子停不下來，因為煞車（副交感神經）不夠力啊！一台油門與煞車無法匹配的車，短時間運行駕駛人都要小心翼翼，如果長時間開上路就算再謹慎，恐怕也很難避免意外，這就是為什麼自律神經系統不協調會引起恐慌，會帶來那麼多的不舒服了。

釜底抽薪之計當然是進原廠調整、保養一下，讓身體這台跑車，重新展現它應有的性能，此時應該尋求自律神經專科醫師的協助與幫忙，急性期透過藥物治療，讓症狀獲得舒緩，讓失去協調的神經系統有機會回歸平衡，後續再慢慢依次調整藥物，並導入其他居家保健與物理性的輔助。

在療程結束，完全擺脫恐慌之前，如果偶有急性發作時該怎麼辦呢？有個不需道具、不需要藥物，簡單就能應急的小技巧：暫時停止呼吸！這是為了讓身體裡的二氧化碳濃度停止持續降低。血液中的二氧化碳過少、氧氣過多，會造成血管收縮、血鈣降低，產生頭痛、末梢麻痺感、全身無力，甚至是胸痛、抽筋等情況。臨床上曾有醫護人員教導，或者是透過電視電影看到所謂的「塑膠袋呼吸法」、「紙袋呼吸法」，就是利用袋子套住口鼻，對袋子進行吸氣吐氣，郭育祥醫師並不是十分推薦這樣的方式，主要是在急性發作時，患者的情緒已經處於高壓緊張的強烈狀態，貿然使用這樣的呼吸方式，恐怕有窒息的風險，且如果本身有氣喘或心肺方面的疾病，危險性更高，不如直接閉氣止息，憋不住了，自然放開吸口氣，再次重複閉氣，反覆數字就能提升血液中的二氧化碳濃度，不再使它加速排除。

最後郭育祥醫師表示，在學習並應用此方法之前，仍然要提醒注意，這僅能暫且症狀緩解，幫助恐慌的高峰度過，並不是常規治療唷！身為專門治療自律神經失調症的醫師，必須明確地告知各位讀者，此方法短時間來說肯定有顯著成效，但無法取代正規治療，切勿因為嘗試後發覺有幫助，便疏於治療，延誤病情！

《本文由 嘉義郭育祥診所 郭育祥醫師授權提供，請勿轉載拷貝！》