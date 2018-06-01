結帳97付102元 他竟被女子嫌「噁心又小家子氣」

2018年06月01日 14:27 陳慶餘

一名網友日前介紹一位很要好的單身女同事給友人認識，沒想到當兩人一起出遊，當男方掏出102元來付97元的帳單時，他這樣的行為竟被女方嫌噁心，覺得這樣的行為很小家子氣，「是個愛計較的人」。

網友在批踢踢八卦板發文表示，他日前介紹男性友人和女同事認識，女同事卻因為男方在97元帳單時掏出102元來付的這個舉動而對他大大扣分，問她理由，她則表示因為「覺得這樣很小家子氣，感覺是個愛計較的人」，讓他超傻眼。

原PO直言，他知道男方因為不喜歡皮夾放太多零錢，所以的確有這樣的習慣，雖然他自己本身沒有，但他覺得這樣根本就沒什麼不妥，所以才會選擇上網提問，詢問網友「97元帳單付102元」這種行為真的很噁心嗎？

文章曝光後掀起網友熱議，但大多數的網友都認為女方的問題比較大，「不然97元付1000元後說，不用找了才是大大加分嗎？」、「就數學不好的人，以為別人算這個很計較，但別人根本連算都不用算」、「對很多店家應是大歡迎，而找回5圓不用塞一堆零也很輕鬆」。

也有網友指出，很有可能是長相問題，如果長得很帥就沒這種煩惱，「肥宅：小家子氣、帥：你頭腦好好哦」、「這種無聊小事也能靠杯，要嘛這女的白痴，要嘛本來就看不慣，隨便找個爛理由打發」、「應該是不喜歡所以硬是挑毛病，介紹金城武就沒事了」。