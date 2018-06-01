警察教學「如何對付持刀歹徒」！影片結局大歪樓 網笑翻

警察教學「如何對付持刀歹徒」！影片結局大歪樓 網笑翻(圖/翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

近日大陸網路上一段宣傳片爆紅，內容為警察教大家如何對付持刀的歹徒，沒想到教學的方法超爆笑，讓網友看了紛紛笑翻，片中表演的警察也被網友封他「影帝」。

該宣傳片是由雲南省保山市隆陽公安分局製作，影片中，可見一名警察正經地說：「今天我們就教大家如何應對持刀歹徒」，隨後就有一名演歹徒的男子拿著美工刀準備攻擊，沒想到下一秒，原先正經的警察竟轉身速度狂奔，還一邊高八度喊：「救命啊！警察叔叔」，爆笑轉折讓網友哭笑不得。

警察教學「如何對付持刀歹徒」！影片結局大歪樓 網笑翻 歹徒持刀準備攻擊。(圖/翻攝自微博)
警察教學「如何對付持刀歹徒」！影片結局大歪樓 網笑翻 結果警察轉身就跑著喊救命。(圖/翻攝自微博)

由於用幽默的橋段宣導，讓這支影片成為網站上的熱門話題，其他網友看了也紛紛留言，「那聲救命，那句警察叔叔太搞笑」、「體現了中國古代三十六計走為上策的思想」、「確實是正確方式」、「還以為警察要放大絕」、「說實話看到第一個嚴肅的鏡頭以為會有神技之類的」。

事後隆陽分局在微博上又PO出一段影片，原來宣傳片中的男主角就是隆陽分局巡特警大隊民警尹志軍，雖然長相看似嚴肅，但他也說，拍這支影片的初衷是為了提醒民眾，在面對危險的時候，首先要學會保護自己的生命，「一，要迅速離開現場，二，高聲呼救，三則是尋找機會報警」。

文章來源：完整影片點這

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