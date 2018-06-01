辣妹自拍秀翹臀 笑噴！網友看到廁所設計好崩潰

辣妹自拍秀翹臀 笑噴！網友看到廁所設計好崩潰（翻攝推特）

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廁所內部詭異的設計讓不少網友看了之後滿頭問號（翻攝推特） 廁所內部詭異的設計讓不少網友看了之後滿頭問號（翻攝推特）

國外一名女網友艾絲皮諾（Paula Sophia Garcia Espino）日前到墨西哥度假，並且在推特上傳一張在廁所露出翹臀自拍的美照和網友分享，沒想到不少網友在看到過後，完全沒在管她搔首弄姿的POSE，反而是注意起這間廁所的詭異設計，甚至還擔心起她在上完廁所時要怎麼擦屁股，讓艾斯皮諾在得知後哭笑不得。

艾絲皮諾日前在推特上傳一張自拍美照，從照片中可見她開心地吐舌、並且坐在洗手台上露出美臀，還很滿意的對自己這張自拍照下了一個「漂亮寶貝」的註解，沒想到當照片曝光後，網友的目光卻全放在她身後的廁所，甚至還直呼這設計這間廁所的人應該要被告上法院才對。

網友指出，衛生紙捲擺放的位置，竟然離馬通超遠，這樣上完廁所要拿衛生紙一定很不方便，而馬桶下方的牆壁上竟然還出現了一個毛巾架，接著更有人發現一般會在洗手台附近出現的插座的位置竟然是在馬桶上，超亂套的設計讓不少網友看了之後超傻眼。

對於自拍照意外掀起網友熱議，艾斯皮諾也現身回應，指出這間廁所是她阿姨家的，馬桶下方的毛巾架的確沒人用過，而馬桶上的插座是拿來充手機的，至於最多人關心的上完廁所要怎麼擦屁股，她則是表示其實馬桶旁也放有衛生紙，只是沒有拍到而已。

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