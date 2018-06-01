點整桌炸雞拍完照就扔 網美道歉了：以後會打包

點整桌炸雞拍完照就扔 網美道歉了：以後會打包（翻攝IG）

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南韓炸雞品牌「bb.q CHICKEN」今年4進軍台灣，並且和超商業者合作在台中展店，沒想到卻有網友爆料指出，一名網美到炸雞店點了滿桌的食物來拍照，結果拍完照之後「一口都沒吃」就直接倒掉。消息曝光後網美浪費食物的行為引起撻伐。事後，該名網美也透過IG的限時動態道歉，表示自己以後絕對會衡量能力來點餐，或是打包帶走，更強調自己「不會刪文」。

網友在論壇「巴哈姆特」發文表示，自己在台中高鐵站遇見網美點了滿桌炸雞，結果拍完照後竟全部丟掉，「我們有跟上去拍，想說她要拿去哪，沒有黑她，保證真的！至少吃個幾口吧，完全沒吃ㄏㄏ！」不過爆料文章隨即遭板務人員以引戰為由刪文。

文章曝光後，不少網友也找到了該名網美的IG帳號，發現貼文下方竟然分享了不少試吃心得，結果也惹來不少網友痛批：「笑死！一口都沒吃也能寫出感想」、「店家用心做出來，結果全被丟掉」、「這樣還敢自稱吃貨女孩？」

面對網友排山倒海的批評，該名網友也透過IG的限時動態發文道歉，表示當天的確為了拍照點滿整桌食物，但他們也很努力花了2個小時想要吃完，是最後真的吃不完才會丟掉，「對不起造成了好多人的誤會，我們不想浪費任何食物，下次我一定會衡量自己的能力，吃不完的也一定會打包帶走。真心謝謝每個支持我的朋友，我會堅強一點，更謹慎的，幫助那些需要幫助的人。」

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