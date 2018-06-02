2018年06月02日 07:00 陳慶餘

哈士奇走丟一晚 竟「殺紅眼」咬死社區內30隻動物（取自YOUTUBE）

美國猶他州上週日（27）發生一起離奇事件，一隻走丟的哈士奇被監視器拍到把當地的社區當成自己的「狩獵場」，在一個晚上闖入一戶人家瘋狂獵殺別人家所飼養的寵物，而痛失愛寵的民眾在報警後，才進一步發現這隻哈士奇竟然還在同一個晚上闖入別處獵殺了大批雞隻，根據統計，死亡動物的總數高達30隻。

據了解，涉案的哈士奇是一隻4歲的雌犬妮基塔（Nikita），牠的主人莫頓（Mackenzie Morton）指出，當天半夜妮基塔在她男友的住處走丟，但因為天色實在太晚，所以就決定隔天再找，萬萬沒想到牠竟然會到處獵殺動物。

從監視器畫面中可見，妮基塔在當天晚上闖入了莫頓男友的鄰居基斯（Trip Kiss）的後院，並且在後院中不斷來回走動，並且叼走兩隻兔子，而基斯一家人隔天起床後發現，家裡共有2隻鴨子、2隻兔子、5隻雞、1隻火雞、1隻鵝，在妮基塔的攻擊之下死亡，讓他們難過的報警處理。

沒想到在警方調查後發現，除了基斯一家的動物受害之外，妮基塔還跑到別處咬死了15隻雞，讓莫頓在得知之後不敢置信，聲淚俱下地向受害寵物的主人道歉，並且承諾會賠償一切損失。目前妮基塔正在當地的動物看守守所進行看管，而莫頓哲市面臨多項動物襲擊罪名的處分，當局也要求莫頓需將妮基塔登記為「危險動物」。