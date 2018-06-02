20歲辣媽指控遭暴力執法 警方公開畫面還原真相

20歲辣媽指控遭暴力執法，警方公開畫面還原真相（翻攝畫面）

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在被指控暴力執法後，警方公布密錄器畫面（取自YOUTUBE）

美國紐澤西州一名20歲的年輕辣媽日前指控她在沙灘上遇到警察臨檢時，被3名警察壓制在地痛毆，而她被警察痛扁的影片流出後，警方暴力執法的行為也引起不少網友撻伐，不過紐澤西警方也隨即公開當時的密錄器畫面來還原真相，指出女子因為不配合調查，甚至還對警察吐口水，警察才會壓制她。

從警方公開的畫面中可見，當時警方正在沙灘上臨檢，並懷疑20歲的女子艾蜜莉（Emily Weinman）有未成年飲酒嫌疑，因此就對她進行酒測，沒想到接下來警方要詢問艾蜜莉的姓氏時，艾蜜莉卻不肯配合拒絕說出姓名，因此警方這時就警告她：「這樣的態度會對妳不利」，但艾蜜莉仍然不甩警方，甚至還試圖逃離現場。

警方在見狀後多次警告艾蜜莉要她站住，但艾蜜莉不從，警方才上前壓制她，這時一旁的目擊者才開始拍攝，在網路上瘋傳的片段就是由此開始。

在警方壓制的過程中，艾蜜莉不斷掙扎反抗並且爆粗口，因此警方也動手毆打了她好幾下，接著才將她上銬逮捕。事後艾蜜莉指控警察執法過當，相關影片曝光後警方的行為也引起網友撻伐，逼得警方只好公布密錄器畫面還原真相。

警方指出，艾蜜莉在反抗的過程中還對警方吐口水，但艾蜜莉反駁當時她因為被壓倒在地吃進很多沙子，她是在吐掉嘴裡的沙，而不是在對警察吐口水。

對此，警方也出面表示，目前本案已經進入內部調查程序，在調查結果出爐前會先將涉案員警調職，至於艾蜜莉則是被指控襲警、妨礙公務、行為不檢、未成年持有酒精飲料等罪名。

目前本案仍在調查當中，在結果出爐前會先將涉案員警調職，至於艾蜜莉則是被指控襲警、妨礙公務、行為不檢、未成年持有酒精飲料等罪名。

20歲辣媽指控遭暴力執法，警方公開畫面還原真相（翻攝畫面） 20歲辣媽指控遭暴力執法，警方公開畫面還原真相（翻攝畫面）

艾蜜莉育有一女（翻攝臉書） 艾蜜莉育有一女（翻攝臉書）

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