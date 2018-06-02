館長遭民進黨官員車輪戰問候 網友傻眼：還以為是第三世界

2018年06月02日 18:59 陳慶餘

常透過直播對時事發表看法的「館長」陳之漢，因為捐款WHO和托育費問題和民進黨槓上，結果就是慘遭民進黨立委段宜康痛罵「靠北三小」，接著曾經被週刊爆料上酒店的民進黨市議員梁文傑也加入戰局，稱健身「根本就不用請教練」，種種圍剿行為讓不少網友看不下去，直呼民進黨這樣的行為就和那些第三世界的極權政黨沒有兩樣。

「說實在看到執政黨官員輪番攻擊一個健身房老闆就很好笑」，該名網友在批踢踢八卦回覆鄉民轉貼得館長臉書發文，並且不滿的指出，館長確實很多言論都不對，但是民進黨作為一個執政黨，竟然不是用溫和的態度來維護自己的立場，反而是罵人民「靠北三小」來反駁人民的質疑，「人民靠北是言論自由賦予的，就算言論是錯的，也是憲法賦予的，你一個民主政府官員跟人民講你在靠北三小？言論自由就是讓人民靠北的，問這甚麼狗屁問題，不說我還以為民進黨是哪個第三世界極權政黨咧。」

該名網友進一步指出，人民靠北政府的言論自由是憲法所賦予的，一個「民主政府」的官員竟然用這種方式來對待人民，「選前喊謙卑謙卑再謙卑，選後官架子一個比一個大，還以為圍攻一個健身房老闆帶得起甚麼風向喔？你不得民心帶甚麼風向都帶不起來啦！」

對此，不少網友也紛紛留言回覆：「是在靠北三小？不爽不要投啦！大guy4這樣」、「原本以為吳秉叡後，DPP政客會稍微注意一下自己的態度用詞，結果現在一堆比吳秉叡還要更嗆的」、「館長顏（言）論有錯誤就針對錯誤回答解釋就好，態度像殺父仇人，還不只一個民進黨人，是連續三個在那邊對著健身房老闆罵，都還以為館長是哪裡的政府官員首長咧」、「騙票黨說的謙卑是要你各位謙卑啊，靠北三小」。