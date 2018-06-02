找代理孕母懷胎失敗 女子竟逼她與多男性交

2018年06月02日 20:40 陳慶餘

美國佛羅里達州一名女子，6年前從墨西哥非法引進一名她在當地旅遊時認識的女子來當代理孕母，沒想到她卻在代理孕母懷孕失敗後，逼對方和多名男子性交來懷孕，甚至還被軟禁在居住條件很差的地方。

綜合外媒報導，現年47歲的女子克拉克（Esthela Clark）一心求子，但他和男友不管怎麼努力都失敗，因此就把腦筋動到了代理孕母身上。克拉克2012年到墨西哥旅遊時認識了一名年輕女子，並向她表示如果成功受孕，就願意付她3000美金（約10萬元新台幣）當報酬。

女子在克拉克的利誘之下，同意偷渡到美國來幫她產子，而克拉克也在女子成功偷渡後，透過針筒抽取男友留在保險套內的精液，並注射到女子的子宮內試圖讓她懷孕，但卻一直失敗，結果克拉克竟變本加厲，逼女子和陌生男子性交，但仍然沒有懷孕成功。

受害女子指出克拉克還逼她睡在地板上，由於克拉克有個用漂白水洗地板的怪癖，因此她曾多次被逼得睡在上頭積滿漂白水的地板上。除此之外，她每餐也只能吃豆子，讓她在這段時間爆瘦了大約65磅（約30公斤）。

由於一直懷孕失敗，克拉克最後放棄讓女子懷孕的念頭，轉而將她當成幫傭，逼她幫忙做家事，並且威脅女子如果逃跑或是告訴其他人，就要傷害她的家人，直到一位克拉克的鄰居發現異狀報警，這起事件才被揭發。