2018年06月03日 08:38 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

IU減肥法「一週鏟5kg」！女星實驗吃一天 結果讓她好錯愕(影片來源youtube/강유미 yumi kang좋아서 하는 채널)

現在女性追求瘦才是美的標準，而女星更是要求，減肥的方法也越極端。韓國「國民妹妹」IU（李知恩），就曾曝光自己的減肥方法，讓她快速在一週內鏟去5公斤，因此也有不少人爭相效法，其中喜劇演員강유미（姜有美，音譯）就將過程記錄下來，沒想到結果讓她好崩潰。

姜有美是一名韓國喜劇演員，而她本身也有經營youtube，日前她嘗試IU減肥法，一天僅能吃「1顆蘋果、2條地瓜或香蕉、1杯牛奶或蛋白質飲料」，但由於她手邊沒有蛋白質飲料及蘋果，則改以2顆橘子與豆漿代替，而在實驗前，她也先量體重，當時是約55公斤。

吃了一天後，姜有美滿心期待結果(圖翻攝自youtube/강유미 yumi kang좋아서 하는 채널)

在減肥實驗期間，姜有美吃著橘子時，還搞笑的感嘆每片橘子都很珍貴「我平常都吃5顆的量」，逗笑不少網友，之後又去公園騎腳踏車、玩滑板等運動，隨後也照著IU減肥法飲食，直到晚上要量體重前，她很期待上體重機的成果，沒想到一站上去，發現竟然變成57公斤，不減反胖讓她當場崩潰大叫。

沒想到竟然胖了2公斤，讓她當場崩潰大叫(圖翻攝自youtube/강유미 yumi kang좋아서 하는 채널)

對於這個結果，姜有美僅感覺這種減肥方式太辛苦，因此決定放棄「IU減肥法」，肚子餓了一整天卻沒她預期的成效，最後還泡了泡麵搭配辣炒魷魚等，原本的減肥影片反而變成美食影片，讓不少人笑翻，也佩服螢光幕前的女星，為了減肥的毅力與堅持。